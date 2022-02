윤석열 공약자료에 여혐 표현 '오또케'…"사과드린다"

14일 발표한 '사법개혁 공약' 자료에 해당 단어 포함

원희룡 정책본부장 "즉시 삭제 후, 책임자 해촉"

[아시아경제 금보령 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 지난 14일 내놓은 '사법개혁 공약' 보도자료에 여성혐오 표현인 '오또케'라는 단어가 포함되면서 논란이 됐다. 이에 국민의힘 선거대책본부는 사과하는 등 수습에 나섰다.

윤 후보는 14일 서울 여의도 국민의힘 당사에서 사법제도 개혁 공약을 발표했다. 이 가운데 '공수처·경찰 개혁' 부분에서 경찰 개혁의 이유로 '경찰의 범죄 대처 능력에 대한 국민적 불신 증대'를 꼽았다.

그러면서 국민의힘 선거대책본부는 "2021년 11월15일 인천 층간소음 문제로 이웃 주민에게 흉기를 휘두르는 범죄 현장에서 무장경찰관이 도망가고 결국 피해자가 흉기에 찔려 중태를 입은 사건이 발생(했다)"며 "위 사건 발생 전에도 경찰관이 '오또케'하면서 사건 현장에서 범죄를 외면했다는 비난도 있지만, 한편으로는 경찰이 범죄를 제압하는 과정에서 범인으로부터 피습받아 다친 경우 충분한 보상이 이루어지지 않고 있다는 내부 불만이 있다"고 얘기했다.

'오또케'는 일부 남초 온라인 커뮤니티 등지에서 여성 경찰관을 비하할 때 쓰는 단어로 사용되고 있다. 범죄 현장에서 여성 경찰관이 '어떡해'를 반복한다며 조롱하는 의미가 포함돼 있다. 최근에는 여성의 수동적 태도를 비꼬는 단어로도 쓰이고 있다.

논란이 일자 국민의힘은 공약자료에서 해당 표현을 삭제한 뒤 사과했다. 원희룡 선대본 정책본부장은 15일 "어제 발표한 사법개혁 보도참고자료 중 '오또케'라는 단어가 포함된 데 대해 사과 말씀드린다"며 "자료에서 해당 단어를 즉시 삭제하고, 책임자를 해촉했다"고 얘기했다.

