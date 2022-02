넥슨, PC 온라인 액션 배틀게임 ‘커츠펠’ 국내 정식 출시

[아시아경제 이승진 기자] 넥슨은 15일 코그에서 개발한 PC 온라인 액션 배틀게임 ‘커츠펠’을 국내 정식 출시했다.

넥슨은 ‘커츠펠’ 정식 출시와 함께 시네마틱 영상도 공개했다. 시네마틱은 2대2 전투를 담고 있으며 전장에서 ‘카르마’를 바꿔 가며 치열하게 대결하는 액션을 감상할 수 있다.

3월 17일까지 출시를 기념한 다양한 이벤트도 실시한다. 19일 오후 9시부터 게임에 접속해 일정 시간 접속 유지 시 선착순으로 '넥슨캐시' 1만원을 지급한다.

또 게임을 플레이하며 ‘배틀·몬스터’ 콘텐츠 공략, ‘카르마’를 활용한 멋있는 액션 장면을 담은 영상을 공식 유튜브와 홈페이지 게시판에 업로드하면 선정을 통해 ‘넥슨캐시(최대 10만 원)’를 지급하는 ‘NEW META ? 증명하라’ 이벤트도 진행한다.

코그 오규운 디렉터는 “‘듀얼 카르마 시스템’, 화려한 스킬 연출 등 ‘커츠펠’만의 재미 요소를 통해 강력한 액션성을 경험하실 수 있다”라며 “PC 게임 시장에서 배틀 액션의 뉴 메타를 선보일 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 전했다.

