남원시 ‘함께하는 120민원봉사대 발대식’ 성료

[남원=아시아경제 호남취재본부 정영권 기자] 전북 남원시는 취약계층 생활격차 완화를 위해 시민에게 찾아가는 생활현장민원 추진을 위한 ‘함께하는 120민원봉사대 발대식’을 가졌다고 15일 밝혔다.

이날 발대식에는 공무원과 민간봉사자 외 20여명이 참석한 가운데 역동적인 시정운영 및 2022년도의 새로운 마음으로 시작하는 시민(수요자) 중심의 행정추진과 시민과 직접 소통하는 적극적인 봉사행정을 펼치도록 새로운 결의를 다지는 발대식을 했다.

9개 분야 전문가 16명으로 구성된 찾아가는 현장민원 120민원봉사대는 매주 화·수·목 1개 마을씩 선정, 기초생활수급자, 독거노인, 장애인 등 취약계층을 대상으로 봉사를 진행한다.

주요내용은 전기·가스·수도, 이동빨래방, 농기계수리, 복지상담, 치매상담, 한방상담, 마음안심서비스(정신건강) 등 생활 속의 불편사항 해결과 거동이 불편한 어르신들의 시민 중심의 봉사행정 서비스를 실시한다.

시는 간부공무원과 함께하는 소통행정 현장체험의 날도 운영한다.

지역주민들의 애로사항과 건의사항, 청취, 의견수렴 등 소통간담회도 가질 예정이다.

120민원봉사대는 100여개 마을을 시민참여와 효율성을 고려해 농한기 등 탄력적으로 추진할 계획이며 이날 향교 재실마을을 시작으로 본격적인 활동에 돌입한다.

송도준 향교동 재실마을 이장은 “남원시 120민원봉사대가 재실마을을 찾아와 취약계층을 위해 복지상담, 이동빨래방 등 생활속의 불편사항 해결을 위한 행정서비스를 지원, 마을주민들의 침체된 일상회복이 더욱더 탄탄해질 것 같다”고 말했다.

시 관계자는 “시민에게 100% 전달되는 시민중심의 봉사행정을 추진해 주기 바라며 ‘함께하는 남원시 120민원봉사대’로서 역할에 최선을 다해주길 바란다”고 말했다.

시민들의 불편사항이나 취약계층세대의 일상생활불편으로 120봉사대의 도움이 필요할때에는 전화로 연락하면 된다.

남원=아시아경제 호남취재본부 정영권 기자 wjddudrnjs@asiae.co.kr