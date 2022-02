김재원 "安 단일화 제안, 동메달이 금메달 뺏을 길 생각한 것"

"安, 불공정한 룰 들고 나온 것"

"여론조사 방식 단일화 불가능"

[아시아경제 김정완 인턴기자] 김재원 국민의힘 최고위원이 안철수 국민의당 대선 후보가 야권 후보 단일화를 제안한 것에 대해 "3위 동메달이 금메달을 뺏을 수 있는 길을 생각한 것 같다"고 전했다.

김 최고위원은 15일 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 안 후보가 단일화를 제시한 이유를 제시하며 이같이 말했다. 그는 "첫째는 스스로 단일화 압박에 시달리니까 내가 이제 단일화의 주도권을 잡고 가고, 나로선 단일화에 대해서 최선을 다했다. 두 번째는 첫 번째 그 연장선에서 만약에 단일화가 안 돼도 오로지 국민의힘 윤석열 후보의 책임이고, 내가 불성실한 건 아니다. 세 번째, 혹시라도 정말 내가 원하는 대로 단일화가 되면 그럼 요행수로라도 후보가 될 여지도 없지 않다는 판단을 할 수 있다"고 말했다.

그는 "여론조사를 보면 순위는 이미 고정화돼 있다. 1위 윤석열, 2위 이재명, 3위 안철수. 그런데 3위 동메달이 금메달을 뺏을 수 있는 길은 어떻게든 점수 조작을 하든지 이런 방법을 생각하는 것 같다"며 "만약에 이것을 관철시킨다면 한 번 기회가 올 수 있다는 그런 요행수"라고 말했다.

윤 후보와 안 후보 간 지지율 격차에도 국민의힘 측이 여론조사 단일화 방식에 거절 의사를 보이고 있는 것이 "혹시나 하는 경계심"이냐는 질문에 그는 "혹시나의 문제가 아니라 (안 후보가) 불공정한 룰을 들고 나온 것"이라며 "이미 결정돼 있는데 그걸 어떻게든 뒤집어볼 수 있는 방식"이라고 주장했다.

이어 "이렇게 하면 이재명 (더불어민주당) 후보자의 지지자들이 몽땅 안 후보를 선택하면, 그렇게 해서 이긴들 그러면 본선에서는 어떻게 되겠느냐"고 반문했다.

단일화 방법에 대해서는 "여론조사 방식의 단일화는 불가능하다"고 밝혔다. 그러면서 "여론조사는 이미 정해져 있고 나와 있는데 그것을 어떻게든 뒤집어보려는 의미로 양자여론조사를 하자고 한 것"이라며 "거의 대부분 경우에 안 후보와 윤 후보의 단일화를 위한 여론조사를 한다면 안 후보의 지지율에다 이 후보 지지율 합친 것이 나온다"고 주장했다.

또한 "물밑협상은 있어도 있다고 말할 수 없고, 없어도 없다고 말할 수 없는 것"이라며 "이런 협상은 물밑협상이 없을 순 없는데, 그것이 후보의 의사결정에 영향을 줄 수 있는 물밑협상이냐 아니냐에 따라서 결정되고 성공되는 것이다. 일반적 의원과 정치세력간의 대화는 있을 수 있다"고 말했다.

김정완 인턴기자 kjw106@asiae.co.kr