내일부터 재택치료자 처방약, 모든 동네약국서 조제

팍스로비드는 지정약국 472곳에서만 전달 가능

[아시아경제 기하영 기자]오는 16일부터 코로나19 먹는 치료체인 '팍스로비드'를 제외하고 재택치료자 처방 의약품을 모든 동네약국에서 받을 수 있게 된다.

중앙재난안전대책본부는 15일 오미크론 대응체계 전환 현황을 점검하면서, 재택치료자의 처방 의약품 조제·전달 약국을 이같이 확대하기로 했다고 밝혔다.

지금껏 재택치료자가 복용할 처방약은 시·군·구 지정 담당약국 472곳에서만 조제하고 확진자의 동거가족 등에게 전달해 왔지만, 16일부터는 모든 동네 약국에서 조제할 수 있게 된다. 그러나 코로나19 먹는치료제 팍스로비드는 지금처럼 담당약국에서만 받을 수 있다.

박향 중앙사고수습본부 방역총괄반장은 이에 대해 "내일부터 동네 약국에서도 받을 수 있는 약은 코로나19 증상에 따른 처방약과 다른 진료에 대한 약품"이라며 "팍스로비드는 여전히 담당 약국에서만 받을 수 있다"고 설명했다.

방역당국은 오미크론 변이 확산으로 인해 경증·무증상의 재택치료자가 급증하자 지난 10일부터 60대 이상 등 고위험군을 '집중관리군'으로 분류하고 그 외의 경우는 '일반관리군'으로 나눠, 집중관리군에 대해서만 하루 2회 건강 모니터링을 하고 있다. 이날 0시 기준 관리 의료기관은 676곳으로 약 20만 명에게 전화로 건강 모니터링을 할 수 있다.

재택치료자 중 일반관리군은 증상이 악화하면 동네 병·의원에서 전화로 진료·처방을 받을 수 있다. 이날 기준 일반관리군이 진료를 받을 수 있는 동네 병·의원 수는 총 4239곳으로 지난 11일 기준 3925곳에서 314곳이 늘었다.

일반관리군이 하루 24시간 건강 상태를 전화로 상담할 수 있는 재택치료 의료상담센터도 총 199곳이 마련돼 있다. 또 일반관리군이 의료진을 직접 만나 검사, 처치, 수술 등을 받을 수 있는 외래진료센터는 전국에 74곳이 있다. 소아 확진자의 응급치료에 대비한 병상도 수도권에만 의료기관 14곳에 총 135개가 준비돼 있다.

이 밖에 중대본은 재택치료 생활 안내, 격리해제일 등 행정적 문의에 대응하기 위한 재택치료 행정안내센터가 220곳 운영되고 있다고 밝혔다. 중대본에 따르면 지난 13일 코로나19 재택치료자의 의료상담 건수는 총 9885건, 행정안내 상담은 총 1만8310건이었다.

재택치료자 전화 상담·처방 의료기관과 담당약국, 단기외래센터 등은 건강보험심사평가원 홈페이지와 일부 지자체 홈페이지에서 확인할 수 있다.

