이베스트투자증권은 전날부터 다음달 31일까지 '큰손투자' 서비스 신규 가입 이벤트를 실시한다고 15일 밝혔다.

큰손투자 서비스는 1억 원 이상 대규모 매매를 하는 큰손들의 거래 내역을 실시간으로 추적하여 당일 집중 매수 종목 및 거래 타이밍을 제공하는 서비스를 뜻한다.

이달 28일까지는 별도 가입 없이큰손투자 서비스를 이용할 수 있다. 또한 이벤트 기간 내큰손투자 서비스에 가입한 신규고객이라면 누구나1번 이상 거래 시 주식상품권 1만원, 누적 1억원 이상 거래 시 주식상품권 5만원의 중복 혜택을 받게된다.

큰손투자 서비스는 이베스트투자증권 HTS 및 MTS를 통해 가입할 수 있으며,가입 후에는 0.1%의 주식거래수수료가 적용된다.

