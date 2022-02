[포토] 김동연, '어릴적 그곳 청계천에서 시작 합니다'

[아시아경제 윤동주 기자] 대통령 선거의 공식 선거운동 첫 날인 15일 김동연 새로운물결 대선후보가 서울 성동구 청계천 옛 판자촌터에서 지지를 호소하고 있다.

초심으로 돌아간다는 취지로 어린시절 거주했던 청계천 판자촌 터에서 첫 공식 거리유세를 시작 한 김 후보는 선거 운동 첫 날 청계천과 청량리, 통인시장 일대를 걸어다니며 지지를 호소했다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr