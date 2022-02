[포토] 윤석열 '대선 출정식'

[아시아경제 윤동주 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 15일 서울 청계광장에서 공식선거운동 출정식을 갖고 있다. 윤 후보는 이번 대선을 부패와 무능을 심판하는 선거, 민생을 살리는 선거, 대한민국을 하나로 통합하는 선거"라며 ‘민생’과 ‘통합’ 유세행보에 나섰다.

이날 출정식은 사회 여러 곳에서 상징성을 띠고 있는 인물들이 올라와 통합의 모습을 나타냈다. 애국가는 시각장애인 피아니스트인 김예지 국민의힘 의원이 직접 피아노 반주를 쳤고, 변승일 한국농아인협회장이 수어로 불렀다. 이 외에도 사할린 이주노동자의 손녀이자 워킹맘인 스트류커바 디나씨와 천안함 사건 유족 윤청자 여사 등이 함께했다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr