볼보, 전기 SUV 'C40 리차지' 출시

가격 美·獨보다 낮게 책정

[아시아경제 최대열 기자] 볼보자동차코리아는 전기차 C40 리차지와 XC40 리차지를 15일 출시했다. C40 리차지는 볼보가 처음 선보인 쿠페형 전기차 모델로 전용 전기차로 개발됐다. XC40 리차지는 기존 내연기관차종인 소형 스포츠유틸리티차량(SUV) XC40을 기반으로 전기 파워트레인을 적용했다.

볼보의 별도 브랜드인 폴스타에서 국내에 전기차를 선보인 적이 있으나 볼보 브랜드로서는 국내에 처음 전기차를 선보였다. C40 리차지는 볼보 전동화 전략의 핵심모델로 꼽힌다. 볼보 브랜드로는 처음으로 쿠페형 SUV로 설계해 날렵한 디자인이 특징이다. 한 번 충전으로 최대 주행가능거리는 356㎞, 80%까지 40분 만에 충전이 가능하다고 회사는 전했다.

고성능 이중 전기모터와 상시 사륜구동 시스템으로 408마력, 정지상태에서 시속 100㎞까지 4.7초 만에 간다. 국내 운전자 성향에 맞춰 300억원을 공동투자해 개발한 전기차 전용 티맵 인포테인먼트가 적용됐으며 LTE 5년 무상·무선차량업데이트(OTA) 15년 무상 등을 제공한다. 충돌회피지원 등 첨단 안전시스템이 적용됐고 360도 카메라 등 고급 편의사양을 기본 사양으로 깔았다.

가격은 6391만원(친환경세제혜택·개소세 3.5% 반영 기준)으로 최상위 트림 기준으로 미국보다 890만원, 독일보다 2200만원가량 낮다고 회사는 설명했다. 볼보가 글로벌 시장에 처음 선보인 전기차 XC40 리차지는 이중 전기모터·사륜구동시스템으로 408마력 성능을 보인다. 국내 출시가격은 6296만원이다.

이윤모 볼보자동차코리아 대표는 "전기차 방향성을 제시하는 100% 순수 전기차로 앞으로 나아가야 할 브랜드 비전이 집약된 핵심 모델"이라고 말했다.

