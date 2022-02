현대오일뱅크, 폐플라스틱 재활용 '속도'…첫 ISCC PLUS 인증

다음 달부터 석화기업에 친환경 납사 판매

폐플라스틱 활용·친환경 플라스틱 사업 본격화



고영규 현대오일뱅크 안전생산본부장 부사장(왼쪽)과 이수용 컨트롤유니온코리아 대표가 현대오일뱅크 대산공장에서 열린 ISCC PLUS 인증 수여식에서 기념촬영을 하는 모습.(사진제공=현대오일뱅크)

[아시아경제 문채석 기자] 현대오일뱅크가 국내 정유사 최초로 국제 친환경 제품 인증제도인 ISCC PLUS를 취득했다고 15일 밝혔다. 폐플라스틱 열분해유를 친환경 납사로 생산하는 공정 인증을 받은 것이다.

현대오일뱅크는 지난해 폐플라스틱 열분해유를 기존 정유공정에 투입해 친환경 석유제품을 생산하는 실증 연구를 수행한 바 있다. 이번 ISCC PLUS 인증을 시작으로 현대오일뱅크는 폐플라스틱을 활용한 친환경 플라스틱 사업을 본격적으로 착수할 계획이다. 다음 달부터 친환경 납사를 생산해 새 플라스틱 제품 원료로 인근 석유화학사에 공급할 예정이다.

주영민 현대오일뱅크 사장은 "폐플라스틱 재활용 사업은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 일환으로 탄소배출 저감과 국내 폐플라스틱 문제 해결에 기여할 것으로 기대된다"며 "앞으로도 지금까지의 사업경쟁력을 바탕으로 친환경 에너지 사업을 확대해 지속 가능한 성장기반을 구축하겠다"고 말했다.

현대오일뱅크는 최근 폐플라스틱 열분해유로 생산한 친환경 제품의 탄소저감 효과를 수치화하는 탄소전주기평가(LCA)를 전문 컨설팅사와 협업해 진행 중이다. 탄소전주기평가가 완료되면 폐플라스틱의 화학적 재활용을 통한 순환경제 효과를 객관화할 수 있을 전망이다.

ISCC PLUS는 유럽연합(EU)의 순환경제행동계획에 근거해 친환경 원료 사용을 입증할 수 있는 국제 인증제도다. 인증을 위해서는 원료부터 생산 과정, 최종 제품까지 친환경성 관련 검사를 받아야 한다.

