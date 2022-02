文대통령 "공정·안전한 선거관리에 만전"…尹 발언엔 "지켜보고 있다"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 공식 선거운동 시작을 맞아 "정부는 공정하고 안전한 선거관리에 만전 기해달라"고 당부했다.

문 대통령은 15일 오전 참모회의에서 "정부는 오미크론 확산으로 확진자·격리자가 대폭 늘어난 상황에서 유권자 모두의 투표권이 보장되고 최대한 안전하게 대선이 치러질 수 있도록 시행에 빈틈없게 준비하라"며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 이날 국무회의를 통해 확진자·격리자를 위해 투표시간을 연장하는 것을 골자로 하는 개정 선거법을 공포하게 된 것에 대해 "다행"이라고 언급하기도 했다.

문 대통령은 "우리는 2020년 총선에서 투표자와 투개표 종사자 모두 전국선거를 치루어 해외서 높은 평가를 받은 바 있다"며 "이는 이코노미스트 인텔리전스 유닛에서 발표한 민주주의 지수를 높이는 한 요인이 되었다"고 민주주의에서 투표의 중요성을 강조하기도 했다.

또 희토류, 희유금속 등 핵심광물 비축 추진 상황과 예산 현황을 점검하고 예산 조기집행 및 추가 확보 노력을 기울이라며 "이를 통해 핵심광물 비축을 신속하게 늘려 다음 정부에서도 공급망 문제에 충실히 대응할 수 있도록 준비하라"고 지시했다.

한편 이날 청와대 관계자는 윤석열 국민의힘 후보의 '적폐청산 수사' 발언과 관련한 논의가 있었는지에 대해 "대통령이 하실 말씀은 지난 금요일 하셨다"며 "'지켜보고 있다'는 말씀을 드리겠다"고 전했다.

'지켜보고 있다'는 말의 주체가 문 대통령인지 혹은 청와대인지를 묻는 질문에는 "두 가지 다 해당된다"고 답했다.

