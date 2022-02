[포토] 선거운동 첫날, 수도권 추가 주택공급 공약발표

[아시아경제 윤동주 기자] 송영길 더불어민주당 대표가 15일 서울 여의도 중앙당사에서 ‘수도권 추가 주택공급 공약’을 발표하고 있다.

제20대 대통령 선거운동 첫날 송 대표는 강남구 구룡마을을 공공개발해 1만2000호를 공급하겠다는 수도권 추가 주택 공급 공약'을 내놨다. 이 가운데 5000호는 청년·신혼부부 등 주거 취약계층에게 반값 이하로 공급하겠다고도 했다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr