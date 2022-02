이용우 의원, 카카오페이 먹튀 방지법 발의

내부자 거래 사전신고제도를 도입해 면책 규정을 두는 자본시장법 개정안 대표발의



이용우 “공시 의무 대폭 확대하여 주식시장의 투명성 및 공정성 제고해야”

[아시아경제 지연진 기자] 이용우 의원(더불어민주당, 고양시정)은 내부자 거래 사전신고제도를 신설 도입하는 내용의 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'을 대표 발의했다고 15일 밝혔다.

현행 자본시장법은 주식상장법인의 내부자가 미공개 중요정보를 특정증권 등의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인이 이용하는 행위를 금지하고 있다.

하지만 최근 주식시장에 상장한 모 기업 경영진이 법인의 미공개 중요정보를 이용해 주식을 대량 매도한 의혹이 제기됐고, 해당 법인 주가 하락으로 이어져 일반주주가 피해를 보는 등 논란이 불거졌다.

이에 이용우 의원은 미공개 중요정보를 활용한 내부자의 불공정 주식거래로부터 일반 소액주주가 피해보는 현실을 개선하기 위해 미국에서 이미 시행 중인 내부자 거래 사전신고제도를 도입하고, 공시 의무를 대폭 강화함으로써 내부자거래로 인한 소액주주의 피해를 방지하기 위해 이번 개정안을 발의했다.

내부자가 주식을 거래할 때 대통령령으로 정하는 기준을 충족하는 사전거래계획서를 작성해 해당 법인에 제출 후 확인을 받고, 제출한 사전거래계획에 따라 매매 또는 거래했을 경우 미공개중요정보를 이용하지 않은 것으로 보면서 면책이 되도록 하는 내용이다.

또 ▲해당 계획서의 공시 ▲거래일로부터 120일(상장법인 본인의 사전거래계획은 30일) 전까지 사전거래계획서 제출 ▲최근 12개월 이내에 1회에 한해서만 면책 규정을 허용하도록 했다.

최근 미국 증권거래위원회(SEC)는 내부자 거래에 대한 공시 의무를 대폭 강화하고 내부자의 주식 거래 시 일정 정도의 냉각기간(120일)을 두어 내부자의 미공개 중요정보를 활용한 거래를 방지하고 일반주주들이 이를 인지할 수 있도록 하는 미국 증권법 사기방지 조항(SEA, Rule 10b5-1) 개정안을 발표한 바 있다.

이용우 의원은 “사전신고제도 등 공시 의무를 강화하고 냉각기간을 두어 내부자들의 미공개 중요정보 이용을 통한 내부자거래를 방지하기 위함”이라며 “내부자 거래로 발생하는 일반주주들의 피해를 막고 주식시장의 투명성과 공정성이 제고되길 기대한다”고 밝혔다.

또한 이 의원은 우리나라 주요주주들의 경우 주식매도에 관해 사전규제가 없는데 반해 미국의 경우 주요주주들이 3개월동안 발행주식총수의 1%를 초과하는 주식을 매도하는 경우 증권신고서를 제출하도록 하고 있는 만큼 이 제도를 우리나라에도 도입하기 위한 자본시장법 개정안을 준비 중이라고 밝혔다.

이번 자본시장법 개정안 공동발의에는 강민정, 김병주, 김의겸, 김주영, 박용진, 윤건영, 이병훈, 정일영, 정필모, 주철현, 홍기원, 홍성국, 홍정민, 황운하 의원이 참여했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr