"변덕스런 봄 날씨 대비" 코오롱스포츠, '웨더코트' 출시

코오롱인더스트리 FnC부문(코오롱FnC)의 아웃도어 브랜드 '코오롱스포츠'는 2022 봄·여름(S/S) 시즌 '웨더코트'를 출시한다고 15일 밝혔다.

웨더코트는 코오롱스포츠가 2018년 첫 선을 보인 상품으로 변덕스런 봄 날씨에 기능성을 강조한 긴 길이의 트렌치코트 스타일 제품이다. 지난해 봄·여름 시즌에 평균 판매율이 82%를 기록했으며, 특히 베이지 컬러는 판매율 86%에 이르는 등 높은 판매고를 보였다.

이에 힘입어 코오롱스포츠는 이번 시즌 웨더코트의 물량을 3배 늘리는 등 웨더코트를 코오롱스포츠만의 아이코닉 상품으로 정착시킨다는 계획이다. 이번 시즌 웨더코트는 전체적으로 케이프 스타일을 강조하면서 웨더코트 숏, 웨더코트 롱, 웨더 케이프 등 3가지 종류로 출시된다.

가장 중심이 되는 '웨더코트 숏'은 라이트핑크, 베이지, 프린트 버전의 페일 옐로우 3가지 컬러로 출시된다. '웨더코트 롱'은 라이트민트, 베이지 두가지 컬러다. 모두 봄 시즌에 가장 빛을 발하는 파스텔 계열로 달라지는 코오롱스포츠의 분위기를 보여준다.

기능도 업그레이드했다. 봄철의 바람과 비를 대비해 웨더코트 숏은 방풍 기능을, 웨더코트 롱은 방수 기능을 특화했다. 겉감은 모두 3L(레이어) 소재를 사용해 가벼운 비와 바람을 막아주며 쾌적하다.

봉제선은 봉제 라인을 방수테이프로 한번 더 처리해 봉제선으로 물이 스며드는 것을 방지하는 '심실링' 기법을 적용했다. 웨더코트 숏에는 비가 주로 닿는 후드와 어깨 부분에, 웨더코트 롱은 전체에 적용하여 방수 기능을 더했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr