구자홍 LS그룹 초대회장 영면…발인식 유족 중심 조용히 진행

LS그룹 구자열 전 회장, 구자은 현 회장 등 참석

LS그룹 초대 회장을 지낸 고(故) 구자홍 LS니꼬동제련 회장의 발인식이 15일 오전 진행됐다.

발인식은 빈소가 차려진 서울아산병원 장례식장에서 엄수됐으며 유족과 지인들이 참석한 가운데 오전 8시부터 약 한 시간 동안 천주교 장례미사로 간소하게 치러졌다.

발인식에는 고인의 친동생인 구자엽 LS전선 회장과 구자철 예스코홀딩스 예스코홀딩스 015360 | 코스피 증권정보 현재가 35,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 114 전일가 35,100 2022.02.15 10:23 장중(20분지연) 관련기사 故 구자홍 LS 초대회장 추모 행렬…구광모 "자상하고 따뜻했던 분"예스코홀딩스, 1주당 2050원 현금배당 결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-8일 close 회장, 고인으로부터 LS그룹 회장직을 물려받았던 사촌 동생 구자열 한국무역협회장과 구자은 현 LS그룹 회장 등이 참석했다. 구본준 LX그룹 회장과 구본걸 LF그룹 회장, 허윤홍 GS건설 GS건설 006360 | 코스피 증권정보 현재가 38,950 전일대비 500 등락률 +1.30% 거래량 137,453 전일가 38,450 2022.02.15 10:38 장중(20분지연) 관련기사 故 구자홍 LS 초대회장 추모 행렬…구광모 "자상하고 따뜻했던 분"[e공시 눈에 띄네]코스피-8일[클릭 e종목]"GS건설, 올해 주택 매출 호조 ·회사 편입 효과 기대" close 사장 등 범LG가(家) 인사들도 자리했다.

1946년 경남 진주 태생인 고인은 LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 75,900 전일대비 400 등락률 +0.53% 거래량 66,134 전일가 75,500 2022.02.15 10:38 장중(20분지연) 관련기사 LG의 세계 첫 초거대 AI 아티스트 '틸다'…뉴욕 패션위크서 공개故 구자홍 LS 초대회장 추모 행렬…구광모 "자상하고 따뜻했던 분"삼성 124조·하이닉스 8조…'투자 실탄' 늘리는 기업들 close 그룹 창업주인 고 구인회 회장의 셋째 동생 고 구태회 명예회장의 장남으로, 지난 11일 지병으로 별세했다.

2003년 LS그룹이 LG그룹에서 독립한 뒤 2004년부터 2012년까지 9년간 LS그룹의 초대 회장직을 맡았다. LS그룹을 이끌며 스마트그리드와 신재생에너지, 전기차 핵심부품, 해외자원 개발 등 친환경 사업을 차세대 핵심사업으로 육성했다는 평가를 받는다.

5일장으로 치러진 고인의 장례에는 구광모 LG그룹 회장을 비롯해 허태수 GS그룹 회장, 구본준 LX그룹 회장, 구본능 희성그룹 회장, 구지은 아워홈 부회장, LS그룹 전·현직 회장 등 범LG가 인사들의 조문 행렬이 이어졌다.

특히 구광모 회장과 구자열 전 LS그룹 회장, 구자은 현 LS그룹 회장 등은 공식 조문이 시작된 12일부터 전날까지 사흘 동안 매일 빈소를 찾아 고인을 추모했다.

고인은 화장 후 경기 광주시 광주공원묘원에서 영면에 든다.

