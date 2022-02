“학업 포기하는 학생 없길” … 동의과학대 부동산경영학과 만학도 졸업생, 장학금 쾌척

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 동의과학대학교 부동산경영학과 만학도 졸업생 황영선(49), 김지선(48) 씨가 장학기금 각 1000만원, 300만원을 부동산 재테크정보과에 쾌척했다.

두 만학도 졸업생은 어려운 후배를 위해 써달라며 기금을 맡겼다.

지난 11일 황영선, 김지선 졸업생은 지난 2년간 학사학위 전공 심화 과정을 마치고 학사학위를 취득했다.

두 졸업생은 그간 대학에 고마움을 표하고 주변 어려운 학생을 돕기 위해 장학기금 기탁 결정을 했다.

고등학교 졸업 후 가계 부양을 위해 대학을 포기했던 황영선 씨는 “나이가 들어가면서 배움에 대해 간절함이 더 커졌다”며 “4년간 학과 교수, 선후배의 도움으로 행복한 대학 생활을 할 수 있었다”라고 말했다.

그는 “나와 같이 경제적 여건으로 학업을 포기하는 안타까운 학생이 없길 바란다”고 말했다.

김지선 씨는 “공인 중개사 자격증 취득, 대학원 진학 등 인생 제2막을 멋지게 시작할 수 있게끔 도와준 대학에 조금이나마 보탬이 되고 싶다”고 했다.

황영선 씨와 김지선 씨는 이후 동아대학교 법무대학원과 부경대학교 경영대학원에 진학해 관련 분야 학업을 계속 이어 나갈 예정이다.

김영도 총장은 “전달받은 기금은 기부자 뜻에 따라 학업과 생활에 어려움을 겪고 있는 학생에게 잘 전달하도록 하겠다”고 감사의 인사를 전했다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr