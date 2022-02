이준석 "안철수, 결국 접게 될 것…상황 궁하다보니 단일화 얘기 나와"

"安 단일화 언급, 본인 인지도 상승 위해 선거판 흔들겠다는 것"

[아시아경제 윤슬기 기자] 야권 후보 단일화를 제안한 안철수 국민의당 대선 후보를 두고 이준석 국민의힘 대표가 "결국 (대선 레이스를) 접게 될 것"이라고 전망했다.

이 대표는 14일 YTN 뉴스 프로그램 '뉴스Q'와의 인터뷰에서 "지금까지 제가 안 후보에 대해 여러 예측을 했다"며 "안타깝게도 이번에도 들어맞고야 말았다. 지금도 예측하자면 (안 후보가 대선 레이스를) 결국 접게 될 것"이라고 말했다.

이 대표는 "13일 안 후보 얘기를 보면 해명이 이렇다"며 "'난 별로 (단일화를) 하고 싶지 않은데 주변에서 하라고 해서 한다' 이건 진정성 있는 언급이 아니다"라고 했다. 그러면서 "지금 여론조사하고 규칙 협상하자는 것은 사실상 정책 선거를 실종시키고 본인(안 후보) 인지도 상승을 위해 선거판을 흔들겠다는 취지"라고 비판했다.

그는 또 "국민을 앞에 놓고 이런 식의 장난치는 듯한 언행은 아주 옳지 않다"며 "애초 국민의당과 안 후보는 (대선) 완주 의사가 부족했던 것이고 보수를 가장 괴롭힐 수 있는 적절한 시점에 단일화를 통해 정치적 이득을 보려 한 것 아니냐고 평가할 수 있다"고 목소리를 높였다.

'단일화가 없더라도 윤 후보가 이길 수 있다고 보느냐'는 질문에 이 대표는 "이길 수 있다고 보고 있다"며 "안 후보는 선거를 지속하기 어려운 상황에서 탈출로를 모색하고 있다고 본다"고 말했다.

이 대표는 "지금은 단일화 같은 것을 얘기할 시간이 아니다"며 "유세차 다니고 공식 선거운동을 시작하는 게 15일이기 때문에 안 후보가 꾸준히 밝혀온 것처럼 각자 완주하는 노력을 하면 될 것이다. 지금 국민의당 상황이 궁하다보니 양보나 단일화 얘기가 나오는데 정확한 표현은 '포기 후 지지 선언'이라고 볼 수 있다"고 지적했다.

최근 논란이 된 윤 후보의 '기차 안 구둣발 사진'과 관련해선 "어쨌든 저희 후보가 다소 부주의했던 면이 있어서 유감 표명을 했다. 사과드린다"고 말했다.

이 대표는 윤 후보와 전직 대통령 박근혜씨와의 만남 계획에 대해선 "선거대책본부나 당 차원에서 그런 계획을 추진하고 있지 않다"면서도 "상황 변화에 따라 살피겠다"고 밝혔다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr