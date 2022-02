사이버대학 성적·졸업증명서도 '모바일 전자증명서'로 발급

16일부터 전자증명서 발급대상에 347개 대학 성적·졸업증명 등 추가

[아시아경제 임철영 기자] 앞으로 전국 45만명에 이르는 사이버대학 재학생이나 졸업생도 성적증명, 졸업증명 등의 각종 증명서류를 스마트폰을 이용해 모바일 전자증명서로 발급받을 수 있게 된다.

15일 행정안전부는 인터넷 증명서 발급 전문기업인 디지털존 및 아이앤텍과 협력해 16일부터 사이버대학을 포함한 347개 대학의 증명서류를 모바일 전자증명서로 발급하는 서비스를 확대 제공한다고 밝혔다.

그간 대학 제증명을 모바일 전자증명서로 발급하는 서비스는 대구교육대, 폴리텍대학 등 20개 일부 대학교에 적용해 왔는데 이번에 공주교육대, 건국대 등 347개 대학교가 추가된 것이다. 이에 367개 대학교의 재학생과 졸업생이 직접 대학교나 주민센터를 방문하여 수령하거나 인터넷 증명발급 사이트에서 종이 증명서로 출력해 제출하는 등의 불편함 없이 성적증명, 졸업증명, 재학증명, 휴학증명 등 20종의 대학 제증명을 모바일 전자증명서로 손쉽게 발급 받을 수 있게 됐다.

특히 한양사이버대학 등 24개 사이버대학도 추가됐다. 사이버대학은 인터넷을 이용해 강의를 듣고 학위를 취득하는 방식의 교육을 제공해 재교육을 원하는 직장인, 주부, 고졸 학력 보유자 등이 많이 이용하고 있다.

대학 제증명을 모바일 전자증명서로 발급받기 위해서는 정부24앱 또는 페이코, 토스 앱 등을 스마트폰에 내려받아 설치 후 최초 한번 ‘정부 전자문서지갑’ 이용을 신청하고, 인터넷 증명 발급사이트에서 증명서 발급을 신청하면서 수령방법을 ‘정부 전자문서지갑’으로 선택하면 된다.

한편 대학 성적?졸업증명서 외에, 우정사업본부의 ‘우체국 스마트 뱅킹’ 앱에서 우체국 예금 가입 등에 필요한 증명서를 제출하거나, 경찰청 ‘경찰민원 모바일’ 앱에서 교통사고사실확인원 등의 서류를 전자증명서로 발급받아 제출하는 것도 가능해진다.

이세영 공공지능정책과장은 “이제 대부분의 국공립 및 사립대학교의 제증명을 모바일 전자증명서로 발급받을 수 있다”면서 “앞으로도 디지털 정부혁신의 일환으로, 언제 어디서나 전자증명서를 편리하게 이용할 수 있도록 활용 분야를 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.

