LG의 세계 첫 초거대 AI 아티스트 '틸다'…뉴욕 패션위크서 공개

뉴욕 패션위크서 인간 디자이너와 협업한 작품 선보여

틸다, 친환경 브랜드 런칭 및 메타버스서 소통 계획

[아시아경제 이혜영 기자] # 2022 FW 뉴욕 패션위크 무대에 설치된 LED 화면에 인공지능(AI) 아티스트 '틸다'가 등장했다. 틸다는 박윤희 디자이너와 환경을 주제로 대화를 나눈 뒤 "꽃을 그리고 싶어. 금성에 핀 꽃을"이라고 말했다. 이어 틸다가 직접 창작한 이미지들이 화면을 가득 채우며 무대가 시작됐다.

LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 75,800 전일대비 300 등락률 +0.40% 거래량 65,130 전일가 75,500 2022.02.15 10:33 장중(20분지연) 관련기사 故 구자홍 LS 초대회장 추모 행렬…구광모 "자상하고 따뜻했던 분"삼성 124조·하이닉스 8조…'투자 실탄' 늘리는 기업들LG, 지난해 영업이익 2.5조…전년대비 55.1% 증가 close 가 14일(현지시간) 미국 뉴욕 패션위크에서 세계 첫 초거대 AI 기반 아티스트 '틸다(Tilda)'를 공개했다고 15일 밝혔다.

틸다는 LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 75,800 전일대비 300 등락률 +0.40% 거래량 65,130 전일가 75,500 2022.02.15 10:33 장중(20분지연) 관련기사 故 구자홍 LS 초대회장 추모 행렬…구광모 "자상하고 따뜻했던 분"삼성 124조·하이닉스 8조…'투자 실탄' 늘리는 기업들LG, 지난해 영업이익 2.5조…전년대비 55.1% 증가 close AI연구원의 초거대 AI 엑사원(EXAONE)으로 구현한 첫 번째 AI 휴먼이다. 기존의 가상 인간들과 달리 스스로 학습해 사고하고 판단하며 창작물을 만들고 인간과 자연스럽게 소통한다.

LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 75,800 전일대비 300 등락률 +0.40% 거래량 65,130 전일가 75,500 2022.02.15 10:33 장중(20분지연) 관련기사 故 구자홍 LS 초대회장 추모 행렬…구광모 "자상하고 따뜻했던 분"삼성 124조·하이닉스 8조…'투자 실탄' 늘리는 기업들LG, 지난해 영업이익 2.5조…전년대비 55.1% 증가 close AI연구원은 지난해 5월 디자이너와 협업이 가능한 '창조적 초거대 AI' 개발 계획을 밝혔고, 이번 뉴욕 패션위크에서 이를 실현했다.

틸다는 박윤희 디자이너와 함께 '금성에서 핀 꽃'을 모티브로 작업한 의상들을 패션쇼에서 선보였다.

'무엇을 그리고 싶니', '금성에 꽃이 핀다면 어떤 모습일까'라는 질문을 받은 틸다가 스스로 생각해 새 이미지를 창작하면, 박 디자이너가 디테일을 더해 의상을 제작하는 방식으로 협업이 진행됐다. 이번 FW 컬렉션을 구성하는 200여개의 의상들은 틸다가 창작한 3000장이 넘는 이미지와 패턴을 기반으로 제작된 것이다.

박 디자이너는 "뉴욕 패션위크와 같은 큰 무대에 서기 위해 가장 중요한 것은 상상력"이라며 "틸다만이 갖고 있는 창조성과 인간만이 갖고 있는 감정을 교감하면서 옷을 만들고자 했다. 엄청난 시너지를 낼 것이라는 확신이 있었고 예감은 틀리지 않았다"고 말했다.

이번 협업은 초거대 AI가 주로 언어 모델을 기반으로 소설이나 에세이, 칼럼 등 텍스트로 된 콘텐츠 창작을 해왔던 것을 넘어 시각 분야로 창작 범위를 확대하고 이를 활용한 최초의 사례라는 데 의미가 있다.

틸다는 입력된 언어의 맥락까지 이해해 기존에 없는 이미지를 창작할 수 있는 멀티모달 AI기 때문에 예술 작품이나 디자인 이미지들을 학습해 유사한 화풍 또는 브랜드 디자인 콘텐츠를 만드는 기존 AI들과 기술적으로도 차이가 있다. 틸다는 세계 최대 수준인 말뭉치 6000억개 이상, 텍스트와 결합된 고해상도 이미지 2억5000만장 이상의 데이터를 학습한 초거대 AI EXAONE을 기반으로 하고 있다.

틸다와 박 디자이너의 협업 컬렉션은 '금성'을 테마로 해 기후변화 위기에 대한 메시지도 전달했다. 지구환경 파괴가 계속된다면 지구도 금성처럼 생명체가 살 수 없는 곳이 될 수 있다는 메시지를 전하는 동시에 꽃과 결합, 희망의 의미를 담았다고 LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 75,800 전일대비 300 등락률 +0.40% 거래량 65,130 전일가 75,500 2022.02.15 10:33 장중(20분지연) 관련기사 故 구자홍 LS 초대회장 추모 행렬…구광모 "자상하고 따뜻했던 분"삼성 124조·하이닉스 8조…'투자 실탄' 늘리는 기업들LG, 지난해 영업이익 2.5조…전년대비 55.1% 증가 close 측은 설명했다.

아티스트 틸다, 메타버스에서 Z세대와 소통할 계획

틸다는 패션위크 일정을 마무리한 후 독자적인 친환경 패션 브랜드를 런칭해 환경에 대한 메시지를 패션에 담아 지속적으로 전달한다는 계획이다.

틸다는 고객들이 LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 75,800 전일대비 300 등락률 +0.40% 거래량 65,130 전일가 75,500 2022.02.15 10:33 장중(20분지연) 관련기사 故 구자홍 LS 초대회장 추모 행렬…구광모 "자상하고 따뜻했던 분"삼성 124조·하이닉스 8조…'투자 실탄' 늘리는 기업들LG, 지난해 영업이익 2.5조…전년대비 55.1% 증가 close 의 초거대 AI를 메타버스에서 만날 수 있는 매개체 역할을 할 예정이다. 특히 환경 문제에 대한 남다른 고민 의식을 가진 Z세대(1990년대 후반~2010년대 후반 출생)들과 소통하는 'AI 아티스트'로 활동하게 된다.

LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 75,800 전일대비 300 등락률 +0.40% 거래량 65,130 전일가 75,500 2022.02.15 10:33 장중(20분지연) 관련기사 故 구자홍 LS 초대회장 추모 행렬…구광모 "자상하고 따뜻했던 분"삼성 124조·하이닉스 8조…'투자 실탄' 늘리는 기업들LG, 지난해 영업이익 2.5조…전년대비 55.1% 증가 close AI연구원 관계자는 "올해 안에 틸다가 가진 철학을 담은 독자적인 패션 상품들과 아트작품들을 온라인뿐 아니라 오프라인에서도 직접 만나 볼 수 있을 것"이라며 "Z세대와 직접 소통하며 다양한 창작을 함께 해볼 수 있는 메타버스도 준비 중에 있다"고 말했다.

LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 75,800 전일대비 300 등락률 +0.40% 거래량 65,130 전일가 75,500 2022.02.15 10:33 장중(20분지연) 관련기사 故 구자홍 LS 초대회장 추모 행렬…구광모 "자상하고 따뜻했던 분"삼성 124조·하이닉스 8조…'투자 실탄' 늘리는 기업들LG, 지난해 영업이익 2.5조…전년대비 55.1% 증가 close AI연구원은 틸다를 시작으로 향후 제조?연구?서비스?교육?금융 등 다양한 분야에서 인간을 돕고, 인간과 협력하는 전문가 AI 휴먼을 만든다는 계획이다.

배경훈 LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 75,800 전일대비 300 등락률 +0.40% 거래량 65,130 전일가 75,500 2022.02.15 10:33 장중(20분지연) 관련기사 故 구자홍 LS 초대회장 추모 행렬…구광모 "자상하고 따뜻했던 분"삼성 124조·하이닉스 8조…'투자 실탄' 늘리는 기업들LG, 지난해 영업이익 2.5조…전년대비 55.1% 증가 close AI연구원장은 " LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 75,800 전일대비 300 등락률 +0.40% 거래량 65,130 전일가 75,500 2022.02.15 10:33 장중(20분지연) 관련기사 故 구자홍 LS 초대회장 추모 행렬…구광모 "자상하고 따뜻했던 분"삼성 124조·하이닉스 8조…'투자 실탄' 늘리는 기업들LG, 지난해 영업이익 2.5조…전년대비 55.1% 증가 close 엑사원은 언어와 이미지 간 양방향 데이터 생성을 최초로 구현한 초거대 AI로, 이번 뉴욕 패션쇼는 엑사원을 기반으로 만든 틸다의 잠재력을 제대로 보여줄 수 있는 기회였다"며 "인간과 협력하는 '상위 1% 전문가 AI'의 또 다른 형태인 틸다를 통해 다양한 협업 모델을 추진해 나갈 것"이라고 말했다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr