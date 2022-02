2022 ‘영주세계풍기인삼엑스포’ 온라인 서포터즈 모집

2월14일부터 내달 10일까지 40명 선발



유튜브·SNS 온라인플랫폼 활용 홍보활동

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 영주세계풍기인삼엑스포조직위가 이달 14일부터 내달 10일까지 ‘영주세계풍기인삼엑스포 온라인 서포터즈’를 모집한다.

오는 9월 개최되는 ‘2022 영주 세계 풍기인삼엑스포’의 유튜브 및 SNS 등 다양한 온라인 플랫폼을 활용한 홍보 다변화를 위해 온라인 서포터즈를 운영한다.

온라인 서포터즈는 영상 기자단, 블로그 기자단 2개 부문에 청소년 20명 내국인 15명 외국인 5명 등 총 40명을 선발한다.

지원 대상은 현재 본인이 직접 운영하는 온라인 매체가 있으며 영상 촬영 편집 또는 사진 촬영 글쓰기에 능숙한 사람이면 누구나 지원할 수 있다. 다만 청소년의 경우는 영주시 중·고등학교 재학생만 지원 가능하다.

선발된 서포터즈는 오는 3월부터 엑스포가 마무리되는 10월까지 엑스포 홍보를 위한 영상 또는 기사를 본인이 직접 제작해 자신의 온라인 계정에 콘텐츠를 게시하고 개인 인스타그램과 페이스북에 공유하는 등 홍보 활동을 전개하게 된다.

활동 중 영주세계풍기인삼엑스포 콘텐츠 채택 시 소정의 원고료를 받을 수 있고 활동 종료 후에는 우수 활동 서포터즈에게 상장과 부상이 지급된다.

참여 희망자는 영주세계풍기인삼엑스포 공식 홈페이지에서 다운받아 작성한 신청서와 개인정보 수집 및 이용 동의서를 스캔 또는 사진 촬영해 이메일로 제출하면 된다.

이희범 조직위원장은 “영주세계풍기인삼엑스포 온라인 서포터즈들이 엑스포 붐 조성과 홍보에 큰 역할을 하기를 기대한다”고 말했다.

온라인 서포터즈 모집에 관한 자세한 사항은 엑스포 홈페이지를 통해 확인할 수 있으며 기타 문의는 영주시 엑스포기획단으로 하면 된다.

영남취재본부 김귀열 기자 mds7242@asiae.co.kr