서울시 등록 자동차 40%, 자동차세 연세액 미리 납부…284억 세금경감 혜택

총 317만대 중 127만대 자동차세 미리 납부

자동차세 연납 전년 대비 4만 8655대, 3.98% 증가

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 올해 자동차세 연납 신고납부기간을 운용한 결과 등록 자동차 317만대의 40%에 달하는 127만대가 자동차세 연세액 납부를 마쳤다고 15일 밝혔다.

이번에 납부된 2816억원은 서울시 자동차세 징수목표(예산) 6164억 원 대비 45.7%에 달하며 작년 대비 신청대수는 4만 8655대가 증가했고, 납부세액은 127억원 늘었다.

서울시민들의 자발적인 참여로 당초 연세액 납부서 발송대상 123만대 보다 4만대 많은 127만대가 연세액 일시납부로 총 284억원의 세액공제 혜택을 받았다. 친환경 자동차인 전기·수소자동차는 서울시 등록대수 4만 3009대의 58.8%에 해당하는 2만 5281대가 연납에 참여해 1억 3000만원의 세액공제 혜택을 받았다.

연납 신청대수는 매년 꾸준히 증가하고 있으며 이는 서울시의 연납 홍보와 함께 스마트폰을 활용한 간편납부 서비스 등 다양한 납부편의 시책을 적극적으로 시행한 결과에 따른 것이다. 자동차세 연납에 대한 서울시민들의 반응 역시 긍정적이었다.

이병한 재무국장은 “자동차세는 대부분의 가구에서 매년 납부하는 세금으로 바쁘신 와중에도 조금만 관심을 기울이면 최대 12만원의 자동차세 경감혜택을 볼 수 있으므로 1월 연납을 못한 시민들은 3월 연납신청을 활용해 세금경감을 받길 바란다”고 말했다.

