"이재명 식당서 흡연, 말려도 안 들어"… '尹 구둣발' 반격 나선 국힘

[아시아경제 나예은 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 열차 안에서 구두를 신은 채 좌석에 발을 올려놓은 사진이 공개된 가운데, 국민의힘은 이재명 더불어민주당 대선 후보가 음식점 내에서 흡연하는 사진을 공개하며 반격에 나섰다.

김웅 국민의힘 의원은 14일 자신의 페이스북에 이 후보가 음식점으로 보이는 곳에서 담배를 들고 있는 지난 2014년 무렵 사진을 공유했다.

그는 "여기(이 후보)는 옆에서 하지 말라고 해도 (흡연을) 한 것"이라며 "(윤 후보에게) '공중도덕 결여다, 국제적 망신이다'라고 급발진하신 그분들의 반응이 기대된다"고 적었다. 태그는 '누가 볼까 부끄럽네요'라고 달았다.

김 의원이 올린 사진은 당시 참석자 중 한 명이 촬영해 페이스북에 올린 것을 그대로 캡처한 사진이다. 해당 참석자는 이 사진을 올리면서 "이재명의 '오직 민주주의의 꼬리를 잡아 몸통을 흔들다' 출판기념회가 끝나고 며칠 후 출판사와 이재명 그리고 봉사자들이 모여 식사를 하게 되었다"고 썼다.

이어 "식사를 하는 도중 그 자리에서 이재명이 담배를 피웠다. 그때가 음식점 금연 계도 기간이어서 법에 어긋나는 건 아니었지만 주변 사람들이 다들 당황해했다"고 말했다.

그러면서 "어떤 한 분이 '시장님 여기서 담배를 피우시면 안 되는 거 아닙니까' 하니 이재명 왈 '아니 내가 세금을 거두는 걸 집행하는 사람인데 누가 뭐래~ 왜 못 펴'라며 담배를 폈다"고 주장했다.

이에 이 후보 측은 "금연 계도 기간이라서 법에 저촉되는 행위는 아니었다"며 "당시 음식점에 이재명 후보 일행밖에 없었다. 다른 사람들에게 피해를 주는 상황이 아니었다"고 해명했다.

이어 "'내가 세금을 거두는 걸 집행하는 사람인데 누가 뭐래~ 왜 못 펴'라는 말을 이 후보는 한 적이 없다고 한다. 이 후보뿐만 아니라 참석자들이 모두 편하게 흡연을 하는 분위기였다"고 덧붙였다.

