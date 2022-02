24시간 돕겠습니다! … 창원시, 코로나19 재택치료자 상담센터 운영

의료·행정 유선 상담, 집중관리군 매일 2회 모니터링

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경남 창원시가 지난 12일부터 개편된 코로나19 재택 치료 체계의 안정적인 정착을 위해 재택관리지원 상담센터를 운영하고 있다.

창원시 재택관리지원 상담센터는 재택 치료 기간과 수칙 등 재택 치료 관련 기본 정보와 기초 의료상담, 의약품 처방을 위한 지정병원 연계, 격리자 가족 숙소 안내 등 각종 의료·행정지원 서비스를 24시간 제공한다.

개편 체계에서 중증·사망 위험이 큰 60세 이상 등을 집중관리군으로 분류해 재택치료 관리의료기관에서 1일 2회 모니터링을 한다.

이외 재택치료자는 일반관리군으로 분류해 스스로 건강관리를 하도록 도우나 필요한 경우 재택관리지원 상담센터, 재택 치료 의료 상담센터, 지정 동네 병·의원에서 재택 치료 관련 의료·행정 상담과 비대면 진료를 받을 수 있다.

재택치료자 비대면 진료가 가능한 지정 동네 병·의원과 24시간 재택치료 의료상담센터는 건강보험심사평가원 또는 창원시청 홈페이지에서 ‘코로나19 상황·대응 바로가기’를 누른 후 ‘코로나19 종합안내’를 선택하면 기관명과 연락처를 확인할 수 있다.

안경원 제1부시장은 “개편된 코로나19 재택 치료 체계가 안정적으로 작동해야 지역민의 건강을 지킬 수 있다”며 “우리 시민이 재택 치료를 하는 동안 불편함이 없도록 신속하고 세심한 유선 안내를 부탁한다”라고 말했다.

