아시아나항공 "하와이 티켓 구매하시면 할인 쿠폰 드려요"

하와이 운항 재개 기념 프로모션 진행

[아시아경제 유현석 기자] 아시아나항공은 하와이 운항 재개를 기념해 다양한 프로모션을 실시한다고 14일 밝혔다.

오는 25일까지 아시아나항공 하와이행 왕복 항공권을 특가(이코노미석, 유류할증료 및 공항세 포함)로 이용할 수 있다. 해당 항공권 구매 손님들을 대상으로 홈페이지에 응모하면 아시아나 항공권 재 구매시 사용 가능한 최대 15만원 상당의 할인쿠폰도 제공한다.

이외에도 다양한 제휴 프로모션을 실시한다. ▲와이키키비치 메리어트 리조트 10% 숙박 할인 및 USD 75 식음료 쿠폰과 아시아나항공 마일리지 제휴 적립 ▲하와이 렌터카 및 액티비티 할인 ▲아시아나항공 인터넷 면세점 할인, 신세계 면세점 특별 선물 제공 및 온·오프라인 할인 ▲로밍 및 와이파이 1일 무료 및 할인 혜택 ▲신한은행 환전 혜택 및 메리츠 해외여행보험 더블마일리지 적립까지 다양하게 준비했다.

프로모션 기간 등 자세한 내용은 이날 오전 10시부터, 주요 여행사 및 아시아나항공 홈페이지를 통해 확인 가능하다.

아시아나항공 하와이 노선은 오는 4월3일부터 주 3회 운항한다. 인천공항에서 오후 8시20분에 출발하여 현지시각 오전 10시10분에 호놀룰루 공항에 도착, 현지 시각 오전 11시50분에 출발해 다음날 오후 5시10분에 인천공항에 돌아오는 일정으로 운항된다. 아시아나항공은 7월부터 매일 1회로 증편 운항도 검토한다는 방침이다.

하와이 입국 시 필요한 서류는 ▲코로나 백신 접종 완료 영문 증명서와 ▲미국으로의 출발 이전 1일 이내 코로나19음성 확인서(PCR 또는 신속 항원검사 모두 유효)다. 서류 제출시 별도 격리 없이 바로 입국할 수 있다. 하와이 여행 후 한국으로의 귀국 시에는 출발일 기준 48시간 이내에 검사한 PCR 검사 음성 확인서를 지참해야 한다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr