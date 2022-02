광주 서구, 25일까지 ‘평생학습관 프로그램’ 수강생 모집

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구는 오는 25일까지 두드림 서구평생학습관 정규 프로그램 수강생을 모집한다고 14일 밝혔다.

이번 프로그램은 사회적 거리두기 단계에 따라 대면·비대면 교육이 병행해 진행될 계획이다.

운영 프로그램은 나를 찾는 인문학당 분야, 우리를 알아가는 시민학당 분야, 신나고 재미있는 문화예술학당 분야, 내일을 준비하는 다모작학당 분야, 마을 보물을 찾는 서구학당 분야 등 총 22개 프로그램이다.

모집 인원은 350여명 수강생을 모집하며, 두드림 서구평생학습관 홈페이지에서 신청이 가능하다.

수강료는 무료?2만원까지 프로그램별로 상이하며, 재료비는 개인부담이다.

서구 관계자는 “위드 코로나 시대에 걸맞는 대면·비대면 온라인 수업으로 주민 맞춤형 평생교육을 통해 스트레스를 해소하고 언제 어디서든 원하는 교육을 제공해 주민들의 삶의 질을 높일 수 있도록 다양한 평생교육을 실시할 예정이다”고 말했다.

자세한 사항은 두드림 서구평생학습관로 문의하면 된다.

아시아경제 호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr