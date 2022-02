국내기업 매출 증가해도 고용 안늘려…"경쟁심화·설비투자 영향"

비용상승에 고생산성 기업 고용창출력 크게 약화

[아시아경제 서소정 기자] 국내 기업의 경우 매출이 증가하더라도 고용은 늘리지 않으려는 경향이 나타나는 것으로 조사됐다. 성장과 고용 간 관계가 약화됨에 따라 고용 없는 성장에 대한 우려가 커지고 있다.

한국은행이 14일 발표한 '성장과 고용간 관계:기업자료를 이용한 분석' 보고서에 따르면 2014∼2019년 기업활동조사 자료(50인 미만 업체 제외)를 바탕으로 고용민감도를 조사한 결과 2017∼2019년 0.27%포인트(p)로 집계됐다. 이는 2014∼2016년(0.31%포인트)보다 0.04%포인트 낮다.

고용민감도는 매출 증가율 1%포인트 변화에 대한 고용 증가율 변동 폭이다. 2014~2016년 고용민감도가 0.31%포인트였는데, 이는 매출 증가율이 1%포인트 오르면 고용 증가율이 0.31%포인트 높아졌다는 것을 의미한다. 하지만 2017~2019년에는 매출 증가율이 1%포인트 오르면 고용 증가율이 0.27%포인트 상승하는 데 그쳤다.

특히 최근의 고용민감도 하락은 매출이 증가한 제조업 300인 이상, 서비스업 300인 미만 기업의 고용창출력이 큰 폭 하락한 데 주로 기인한 것으로 나타났다.

송상윤 한은 조사국 고용분석팀 과장은 "서비스업 300인 미만 기업의 경우 경쟁심화 등에 따른 가격결정력 약화, 제조업 300인 이상 기업의 경우 기계장치에 대한 설비투자 증가가 고용증대를 제약하는 요인으로 작동한 것으로 보인다"고 설명했다.

또 매출증가·300인 미만·서비스업 기업 중 고생산성 기업의 고용창출력이 최근 들어 크게 약화된 것으로 추정됐다. 이는 매출원가율 상승에 따른 비용상승 압력, 인력감축을 통한 영업이익 확대 노력 등이 복합적으로 작용한 영향으로 풀이된다.

송 과장은 "소규모 서비스업(50인 이상 300인 미만)의 고용창출력 강화를 위해서는 신생기업 성장을 위한 인프라 구축 등을 통해 창업에 우호적인 환경을 조성할 필요가 있다"며 "차별화된 서비스 제공을 위한 연구개발(R&D) 활성화를 유도하되, 고용친화적인 기업 혁신활동이 강화될 수 있도록 정책적 지원이 요구된다"고 말했다.

