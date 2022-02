이재명 "정권교체보다 정치교체… ‘이재명정부’ 쓰지 않겠다"

명동서 '정치교체·국민통합' 선언… "국민통합정부 위해 국민통합추진위원회 구성"

[아시아경제 배경환 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 공식선거운동을 하루를 앞둔 14일 서울 명동 한복판에서 ‘정치교체·국민통합’을 선언했다. 국민에게는 ‘묻지 마’ 정권교체가 아닌 정치교체, 세상교체가 더 필요한 시점이라는 주장으로 이 후보는 "적대적 공생이라 불러 마땅한 거대양당 체제 속에서 우리 민주당이 누려온 기득권을 모두 내려놓겠다"고 밝혔다. 이 후보는 15일 대선공식선거 첫일정으로 부산을 택했다.

이 후보는 "(명동은) 한국 현대사의 위기 극복과 도약의 상징"이라며 "1997년 김대중 대통령 후보와 2002년 노무현 대통령 후보의 마지막 유세 장소였던 이 명동거리에서 대한민국의 위기 극복과 새로운 도약을 위한 대장정을 시작한다"고 의미를 부여했다.

특히 국민통합정부 현실화를 위해 ‘국민통합추진 위원회(가칭)’ 구성도 언급했다. ‘이재명정부’라는 표현도 쓰지 않겠다는 게 이 후보의 생각으로 국무총리 국회추천제를 도입하고 총리에게 각료 추천권 등 헌법상 권한을 실질적으로 보장하겠다고 덧붙였다.

‘임기 내 개헌 추진’도 약속했다. 이 후보는 "합의가 어려운 전면개헌이 아닌 합의 가능한 것부터 순차 추진하겠다"며 "5.18 민주화운동과 환경위기 대응 책임 명시, 경제적 기본권을 포함한 국민의 기본권 강화, 지방자치강화, 감사원 국회이관 등 제왕적 대통령의 권한도 분산하겠다"고 말했다.

선언에 앞서 이 후보는 국립서울현충원을 참배했다. 이 후보는 "정치보복이 난무하는 과거로 돌아갈지 아니면 국민을 중심에 두고 선의 경쟁 이뤄지는 진정한 민주국가로 갈지 결정되는 시점"이라며 "영혼의 밑바닥까지 동원해서 죽을 힘을 다해 노력하겠다"고 전했다.

이 후보는 이번 대선의 격전지 중 하나인 부산을 시작으로 경부선을 따라 올라가며 표심 잡기에 나선다는 전략이다. 당초 당 내부에서는 첫 유세지로 호남을 점찍었던 것으로 알려졌다. 하지만 노무현 전 대통령, 문재인 대통령과 달리 부산 연고성이 깊지 않아 부산을 ‘첫 유세지’로 선정했다.

당 내 유세전도 본격화된다. 유권자와의 물리적 접촉을 피하기 위해 자동차를 활용한 ‘드라이브인’ 유세를 선보일 예정으로 이 후보가 야외 유세 현장에서 자동차를 탄 상태로 지지자들을 상대로 연설하는 방식이다. 모든 유세차에 ‘AI이재명’을 탑재해 생활밀착형 지역 공약을 전한다. 온라인 플랫폼 ‘재명이네 마을’을 통해 실시간 유세 정보를 알릴 예정이다.

