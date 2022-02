日언론 "한일관계 개선 실마리 안보여"

[아시아경제 조현의 기자] 일본 언론은 12일(현지시간) 열린 한미일 외교장관 회담에 대해 "3국이 안전보장에 협력한다는 데 의견일치를 보았지만 한일 간 역사 인식 문제가 걸림돌이 될 수 있다"고 했다.

NHK는 14일 한미일 외교장관 회담과 관련해 "3국 외교장관은 북한의 잇따른 탄도미사일 발사에 대해 심각한 우려를 공유하고 억지력을 강화하기 위해 안전보장 분야에서 협력을 강화해 나가기로 일치했다"고 보도했다.

다만 정의용 외교부 장관이 3국 회담에 앞서 열린 한일 외교장관 회의에서 일본이 일제 강점기 조선인 강제 노역 현장인 사도광산을 유네스코(UNESCO) 세계문화유산으로 등재하려는 데 대해 항의한 점을 언급하며 "강제노역 등을 둘러싼 양국 간 견해차도 여전해 북한에 대해 어떻게 공동 대응할지 판단하기 어려울 것"이라고 했다.

아사히신문도 사도광산 문제가 한일 간 새로운 불씨가 되고 있어 관계 개선의 실마리가 보이지 않는다고 진단했다.

일본 외무성 관계자는 "약 40분간에 걸친 한일 외교장관 회담에서 북한이 3, 한일 관계가 7 정도의 비율로 다뤄졌다"며 양자 관계가 북한 문제보다 더 중요하게 다뤄졌음을 전했다.

아사히신문은 한일 회담에서 사도광산 문제를 두고 양국 주장이 팽팽히 맞섰다고 보도했다. 일본 정부 관계자는 "(사도광산이) 새로운 불씨가 되고 있으며 한일 관계가 개선될 기미가 없다"고 밝혔다.

닛케이신문은 토니 블링컨 미국 국무장관이 악화한 한일 대립을 의식해 "우리(한미일)는 양자가 자연스러웠던 일들을 3자로 하는 법을 배워야 한다"고 말했다고 전했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr