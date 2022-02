홈플러스, 창립 25주년 캠페인…공식 모델로 로제·여진구 발탁

브랜드 캠페인 ‘스물다섯 살 신선한 생각’ 전개

[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 창립 25주년을 맞아 ‘스물다섯 살 신선한 생각, 홈플러스’ 브랜드 캠페인을 앞세워 대대적인 마케팅에 돌입한다고 14일 밝혔다.

캠페인 공식 모델은 스물다섯 살 홈플러스가 동갑내기인 블랙핑크 로제와 배우 여진구가 맡는다. 영상은 오는 17일부터 TV, 자사 공식 유튜브 채널, 온라인 포털 사이트 등에서 확인할 수 있다.

‘마트직송 편’에서는 “날 위해 최고만 골라주는 사람 어디 없나?”, “전문가가 직접 골라 바로 보내주니까”라는 로제의 대사를 통해 마트직송을 소개한다. 전국 어디서든 고객과 가장 가까운 마트에서 ‘신선 피커’가 엄선한 신선한 상품을 빠르게 배송하는 마트직송은 홈플러스 온라인만이 가진 강점이다. 전국 홈플러스에는 온라인 장보기를 대신해주는 2000여 명의 신선 피커가 고객의 편리한 쇼핑을 책임지고 있다.

‘산지직송 편’에는 여진구가 “산지 최고의 맛이 여기에 다 있으니까”라는 대사를 통해 집에서 즐기는 강원도 한우, 완도 전복 등 ‘산지의 맛’을 트렌디한 감각으로 표현한다. 이를 통해 독보적인 유통 노하우를 갖춘 온·오프라인 쇼핑 절대강자로서 홈플러스의 입지를 보여주게 된다.

한편, 홈플러스는 17일 인천 간석점을 최초의 ‘메가 푸드 마켓’으로 그랜드 오픈한다. 새 슬로건은 ‘세상의 모든 맛이 홈플러스에 다 있다’로 정했다. 올해 17개점을 ‘메가 푸드 마켓’으로 탈바꿈해 고객에게 ‘확 달라진 매장 경험’을 제공하고 지역 특화 랜드마크가 된다는 전략이다.

홈플러스 관계자는 “창립 25주년을 맞아 스물다섯 살의 시각으로 고객에게 신선한 경험을 선사할 계획”이라며 “경쟁사를 압도하는 젊고 새로운 브랜드의 힘을 만들어 나갈 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr