이재명, 내일 현충원 방문..박정희·이승만 묘역도 참배

중도·보수 유권자 표심 소구

[아시아경제 구채은 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 공식 선거운동 시작 하루 전인 14일 이승만 박정희 전 대통령 묘역을 참배한다. 보수 진영의 두 전직 대통령을 참배한 것은 중도·보수 성향의 부동층 유권자의 표심을 겨냥한 것으로 풀이된다.

이 후보는 서울현충원에서 현충탑에 분향·헌화한 뒤 전직 대통령들의 묘역을 참배할 예정이라고 민주당이 13일 밝혔다. 이 후보의 전직 대통령 참배는 김대중(DJ) 전 대통령과 김영삼(YS) 전 대통령, 박정희 전 대통령, 이승만 전 대통령 묘역 등의 순으로 이뤄질 것으로 알려졌다.

앞서 이 후보는 지난해 10월 10일 당 대선 후보로 선출된 이후 본선 행보를 본격화할 때 이례적으로 서울현충원이 아닌 대전현충원을 찾았다. 이 후보는 올 1월 1일에는 서울현충원을 참배했으나 코로나 등의 이유로 전직 대통령 묘역은 별도로 참배하지 않았다.

