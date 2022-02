[올림픽]USA투데이 "폭설로 베이징 성화 꺼진 듯"

불씨 다시 타올라 "꺼진다면 그리스에서 다시 가져와야"

2022년 베이징동계올림픽 성화가 폭설로 꺼졌다는 소식이 전해졌다. 미국 USA투데이 스포츠는 13일 작은 불길조차 보이지 않는 성화 사진을 찍어 보도했다. 베이징올림픽 조직위원회가 개회식에서 저탄소를 강조하며 중국 베이징 국립경기장 입구에 역대 가장 작고 소박하게 꾸민 성화 겸 성화봉이다. USA투데이 스포츠는 이날 내린 폭설로 불씨가 꺼졌다고 보고 국제올림픽위원회(IOC)에 확인을 요청했다. IOC는 관련 내용을 베이징올림픽 조직위원회에 질의했으나 답변을 내놓지 않았다.

현재 성화에서 불씨는 다시 타오르고 있다. 만일 꺼진다면 불을 다시 붙이기 위해 고대 올림픽 발상지인 그리스 올림피아 헤라 신전에서 태양 빛으로 채화된 불꽃을 다시 가져와야 한다. USA투데이 스포츠는 "그리스에서 채화된 불꽃은 성화 봉송을 거쳐야 한다"며 "이 과정에는 수개월이 걸린다"고 설명했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr