쌍용차-에디슨모터스, 갈등 일단락…경사노위 '중재'

[아시아경제 유현석 기자] 관리인 선임을 두고 빚어진 쌍용차와 인수인인 에디슨모터스 간의 갈등이 대통령 직속 사회적 경제사회노동위원회(경사노위)의 중재로 일단락됐다.

13일 업계에 따르면 문성현 경사노위원장은 지난 8일 서울 여의도 한 식당에서 강영권 에디슨모터스 회장, 정용원 쌍용차 관리인과 회동을 가진 것으로 알려졌다. 회동에는 에디슨모터스 컨소시엄의 구성원인 사모펀드 KCGI의 강성부 대표도 참석했다.

에디슨모터스는 지난달 원활한 인수 절차 진행을 위해 자사 임원을 제3자 관리인으로 선임해달라고 서울회생법원에 요청했다. 하지만 쌍용차가 반대 의견을 내면서 갈등이 빚어졌다.

에디슨모터스는 운영 자금을 당장의 부품 대금 납입뿐 아니라 전기차 개발과 차량 내부인테리어 개선에 활용해야 한다고 요구했다. 하지만 쌍용차는 비협조적인 태도를 취하자 자사 임원을 관리인으로 선임해 경영 정상화를 추진해야 한다고 주장했다.

여기에 에디슨모터스는 공동 관리인 선임에 이어 현 관리인인 정용원 전무까지 교체해야 한다며 강경한 입장을 보였다.

이번 회동에서 정 관리인이 에디슨모터스가 요청한 자료 제공과 운영 자금 사용 전 사전 협의에 적극적으로 협조하겠다고 약속하면서 화해 분위기기 조성됐다.

또 문 위원장의 중재를 통해 에디슨모터스와 쌍용차는 기업회생절차 과정에서 협력을 강화하기로 합의했다.

실제로 이번 회동 이후 쌍용차는 에디슨모터스가 요청한 전기차와 실내 인테리어 관련 자료 등을 제공하며 실무진 미팅도 계획 중인 것으로 알려졌다.

