강원서 '2022 드림프로그램' 개최‥ 39개국 140명 참가

동계 스포츠 종목 체험과 한류 문화 강습

평창·강릉서 2.14~27까지 2회로 나눠 진행

[아시아경제 라영철 기자] 문화체육관광부와 강원도가 주최하고 2018 평창 기념재단이 주관하는 '2022 드림프로그램'이 오는 14일부터 27일까지 열린다.

도에 따르면, '2022 드림프로그램'은 39개국에서 1차, 2차로 나눠 1회 차는 2월 14일부터 20일까지, 2회 차는 21일부터 27일까지 각각 70명씩 참가해 올림픽 개최지인 평창과 강릉에서 진행한다.

행사는 일반인이 쉽게 접할 수 없는 알파인 스키, 스키 점프, 봅슬레이, 루지, 바이애슬론, 스케이팅, 파라 아이스하키 등 동계스포츠 체험과 태권도, K-POP 등 한류 문화 강습, 평창과 강릉의 주요 문화 관광지 탐방 등으로 구성됐다.

'드림프로그램'은 2004년부터 동계 스포츠를 접하기 힘든 전 세계 청년들을 매년 초청해 동계 스포츠와 한국 문화 체험을 제공하는 행사로 지금까지 84개국 2200여 명이 참가했다.

김종욱 문화관광체육국장은 "드림프로그램을 통해 평창동계올림픽이 남긴 유산과 가치를 공유하고, 안전한 행사가 진행될 수 있도록 하겠다"고 말했다.

