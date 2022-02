이재명 "미래로 나아가야 할 때"…安 '尹 단일화 제안' 우회 비판

安에 대한 직접적인 비판 삼가

尹에는 "공안정치·폭압정치 통해 과거로 돌릴 후보"

李 "화합과 통합의 나라로 바꾸겠다"

[아시아경제 이기민 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 13일 안철수 국민의당 후보와 윤석열 국민의힘 후보의 '후보 단일화'에 대해 "국민을 중심에 놓고 미래로 나아갈 때라고 생각한다"는 입장을 내놨다. 특히 이 후보는 이날도 윤 후보의 '집권시 적폐청산' 발언 등을 '폭압정치'로 규정하고 미래를 위해 자신을 뽑아 달라고 호소했다.

이 후보는 이날 제주도 서귀포 매일올레시장을 방문해 연설을 마친 뒤 기자들과 만나 안 후보의 단일화 제안 관련 기자회견에 대한 입장 등을 묻는 질문에 "지금은 위기 상황이고 위기를 극복하고 민생을 챙기는 것이 가장 중요한 정치의 과제"라면서 이같이 밝혔다.

그는 안 후보가 윤 후보에게 단일화를 제안한 것에 대한 구체적 입장을 묻는 말에 "아까 드린 말씀으로 대신하겠다"고 말했다.

이 후보의 발언은 윤 후보와 안 후보의 단일화가 정치공학적인 계산이라서 부적절하다는 입장을 간접적으로 드러낸 것으로 보인다. 또한 윤석열 안철수 후보간 단일화 성사 여부가 불투명한 상황, 통합정부 구상을 통해 안 후보 지지자를 포함한 부동층을 공략하고 있는 점 고려해서 직접적인 비판은 자제한 것으로 풀이된다.

이 후보는 안 후보의 발언에 대한 지적은 삼가면서도 윤 후보에 대해서는 공세적 입장을 이어갔다. 이날 서귀포 매일올레시장 연설에서 윤 후보를 빗대며 "촛불집회 처벌 당하고 우리가 한때 그랬던 것처럼 의사 자유롭게 표하기 위해서 옥상 숨어야 했던 공안정치, 폭압정치로 돌아가고 싶나"며 "수십 년 세월 살면서 어떤 독재자도 어떤 폭력적 정치인도 대놓고 정치 보복하겠다, 엄단하겠다, 문 닫게 하겠다 공언하는 후보를 본 적이 없다"고 비판했다.

그는 특히 "제 개인의 안위 때문에 두려운 게 아니라 이 나라가 다시는 숨쉬기도 어려운 비민주적 나라로, 인권 자유 보장이 안 되는 나라로 퇴행할까봐 두렵다"며 "13년 전, 국민의힘 전신 정권이 우리 노무현 대통령을 정치 보복하느라 그 분을 떠나볼 수 밖에 없었던 그 안타까운 기억을, 그런 일이 다시 벌어질 것이라고 공언하는 후보가 있다"고 맹공을 펼쳤다.

이어 윤 후보의 사드 추가배치 발언에 대해서도 '극우포퓰리즘'이라고 비판하면서 "전쟁 위협을 줄이고, 평화를 통해서 경제 살리고 서로 협력해서 공존·공영 하는 한반도 만들 사람, 미국과의 혈맹 강화하되 포괄 안보동맹 발전시키되, 무시할 수 없는 중국과의 협력관계도 확대해나가는 제3선택만들어나가는 사람이 누구냐"고 되물었다.

그는 특히 "국력과 용기와 혜안으로 제3의 선택지 마련해야 국민에게 미래가 있다. 저는 갈등의 정치, 증오의 정치를 하지 않겠다"며 "그 아까운 시간 일분, 일초도 아껴서 하나도 버리지 않고 최대한 동원해서 국민 삶 바꾸고 서로 화합하고 통합의 나라를 만들겠다"고 호소했다.

최근 정치 공세적 메시지를 내고 있다는 질문에 관련해서는 "사실을 지적한 것이고, 특히 정치보복과 공안정치 노골화하고 있어서 그에 대한 국민 불안 전달해드리는 중"이라고 말했다.

