[아시아경제 송승섭 기자] 우리은행은 청약저축 신규가입 이벤트를 실시한다고 13일 밝혔다.

이벤트는 ‘주택청약종합저축’과 ‘청년우대형 주택청약종합저축’을 새로 가입하는 고객이다. 500명을 추첨으로 선정해 상품권을 준다. 비대면 채널을 통해 신규 가입하거나 자동이체를 등록한 고객 300명과, 2가지 조건을 모두 충족하는 고객 5명에게도 경품을 증정한다. 기한은 다음달 말까지다.

주택청약종합저축은 국민주택·민영주택의 분양 우선권이 주어지는 상품이다. 매월 2만~50만원 사이로 납입할 수 있다. 청년우대형 주택청약종합저축은 만 19~34세의 연소득 3600만원 이하 무주택세대주 등의 조건을 충족해야 한다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr