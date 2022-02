IBK기업은행, 비대면 ‘전국 영업점장 회의’ 개최

윤종원 은행장, 경제·금융환경 변화 대응 위한 영업점장 리더십·전문성 강조

올해도 중소기업·소상공인 위기극복 지원을 최우선 과제로 당부

[아시아경제 송화정 기자] IBK기업은행은 지난 11일 서울 중구 을지로 기업은행 본점에서 '전국 영업점장 회의'를 개최하고 2022년 주요 전략 방향과 추진 과제를 공유했다고 13일 밝혔다. 이번 회의는 정부 방역지침에 맞춰 일부 임직원이 참석한 현장 진행과 실시간 화상회의로 진행됐다.

윤종원 행장은 "경제·금융환경의 대변혁 시기에 현장의 리더인 영업점장의 역할이 중요하다"며 "고객 눈높이에 맞게 전문성을 키우고 포용과 리더십을 바탕으로 직원을 코칭해야 한다"고 강조했다. 아울러 "새로운 60년에는 신뢰, 실력, 사람, 시스템을 갖춰 경쟁력을 높이고 변화와 혁신을 선도해서 중소기업과 국가경제의 역동성을 높여야한다"고 당부했다.

IBK기업은행은 올해 경영 슬로건을 '새로운 60년, 고객을 향한 혁신'으로 정하고 ▲위기극복 지원 ▲고객 혁신을 지원해 미래경쟁력 강화 ▲사회와 고객, 직원 모두에게 자랑스러운 IBK를 추진 과제로 제시했다.

특히 윤 행장은 "금리인상으로 어려움이 가중되는 중소기업과 소상공인에게 금융비용 부담을 완화하고 맞춤형 구조개선 등을 활용해 도와야 한다"며 올해도 위기극복 지원을 최우선 과제로 정했다.

또 윤 행장은 기업의 기술력과 성장 가능성을 보는 눈을 키워 금융지원 패러다임을 바꾸고 혁신기업과 미래 산업에 과감히 지원할 것을 당부하며 "디지털, 글로벌, 시너지 전략도 고객을 중심으로 디자인해야 한다"고 말했다. 이어 중소기업의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 도입이 성장의 기회가 되도록 돕고 금융 취약계층, 문화·예술·스포츠 분야 등 사회 공헌활동도 확대할 것을 주문하며 기업시민으로서 책임 있는 역할도 강조했다.

마지막으로 윤 행장은 "은행의 기본인 신뢰를 지키기 위해 내부통제를 강화하고 준법·윤리의식을 높여 금융사고·부패가 한 건도 발생하지 않아야 한다"며 바른경영 정착을 위한 영업점장의 솔선수범을 거듭 당부했다.

이날 회의에서는 경영성과 우수 영업점에 대한 시상식과 '금융주치의 프로그램' 등 IBK혁신경영 우수사례를 공유하고 영상 메시지를 통해 영업점장을 응원하는 시간도 가졌다

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr