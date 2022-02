국민의힘 '2게더 캠페인' 진행…22일 22시에 '2' 사진 올리기

코로나19 시대, SNS 통한 비대면 유세

[아시아경제 금보령 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보 선거대책본부는 오는 22일 '2게더(투게더) 캠페인'을 진행한다,

국민의힘 선대본 유세본부는 오는 22일 사회관계망서비스(SNS) 등을 통한 비대면 유세로 '2게더 캠페인'을 한다고 13일 밝혔다.

'2게더'는 윤 후보의 기호 '2'번과 '다함께'라는 뜻을 가진 영어 단어 'together(투게더)'를 조합한 것이다.

22일 오후 10시(22시)에 숫자 2 혹은 숫자 2를 연상시키는 사진을 페이스북, 인스타그램 등 SNS나 휴대전화 배경화면, 전광판 앱 등에 올리면 캠페인에 참여할 수 있다는 게 유세본부 측 설명이다.

박대출 유세본부장은 "2게더 캠페인은 코로나19에 특화된 이벤트로 다함께 2번을 쏘고 희망찬 미래를 만들어가자"며 "2022년 2월22일 22시가 되면 전국이 '윤석열과 2'의 물결로 도배되고, 2번의 우령찬 함성이 서울에서 제주까지 울려펴지기를 기대한다"고 말했다.

