메타 주가 급락에 서학개미 최근 1주일새 1200억원치 매수

[아시아경제 권재희 기자] 세계 최대 소셜미디어(SNS) 메타(전 페이스북)의 주가가 최근 급락한 가운데 서학 개미(해외 주식에 투자하는 개인 투자자)들이 메타의 주식을 대거 사들인 것으로 조사됐다.

13일 한국예탁결제원 증권정보포털에 따르면 이달 6일부터 11일까지 국내 개인투자자들의 메타 순매수 금액은 1억362만달러(약 1243억원)로 나타났다.

이는 알파벳(6336만달러), 테슬라(3294만달러)를 제치고 해외 주식 순매수 결제금액 1위에 올랐다. 메타는 지난달 매도(1억 3387만달러) 금액이 매수(1억1834만달러) 금액보다 많았다.

증권정보포털 결제내역은 해당일 3일 전의 미국 주식 매매 거래를 반영한다.

이달 6일 결제내역에는 메타가 급락한 3일 거래분이 반영되는 것이다.

메타 주가는 3일에만 26% 하락했다. 이는 메타가 2012년 상장한 이후 가장 큰 주가 하락 폭이다. 시가총액도 하루에만 2500억달러(약 300조2000억원)가 증발했다.

메타가 지난해 4분기 시장 기대치에 못 미치는 실적을 거둔 데다 앞으로도 매출 증가율이 둔화할 것으로 예상되면서다.

메타는 올해 1분기 매출이 시장 전망치인 301억5000만 달러를 밑도는 270억∼290억달러에 그칠 것으로 내다봤다. 특히 애플의 iOS 개인정보보호 정책 변경으로 타깃 광고가 어려워지면서 올해 약 100억달러의 매출이 감소할 것이라고 봤다.

국내 투자자들은 하락세가 과도하다는 인식에 주가 조정을 저가 매수 기회로 인식하고 메타 주식을 산 것으로 보인다.

하지만 서학개미의 저가 매수가 수익을 보기는 어려울 것으로 보인다.

서영재 대신증권 연구원은 "현재 메타의 멀티플(수익성 대비 기업가치)이 주가수익비율(PER) 기준 18배까지 내려와 매우 낮아졌다"며 "멀티플 상으로는 부담이 없어져 단기적으로 소폭 반등할 수는 있겠지만, 추세적 상승을 기대하긴 어려운 상황"이라고 분석했다.

