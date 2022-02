현대두산인프라코어, '빅데이터'로 맞춤형 신제품 개발

사내 데이터 통합해 분석·공유, 장비 개발에 적용

현대중공업그룹의 건설 부문 계열사인 현대두산인프라코어가 신제품 개발에 빅테이터를 활용, 맞춤형 장비 개발 및 성능 개선을 본격화한다.

현대두산인프라코어는 빅데이터 협업 플랫폼인 'DI 360' 성과 보고회를 열고 데이터를 기반으로 한 업무문화 추진 계획을 발표했다고 13일 밝혔다.

DI 360은 현대두산인프라코어가 2020년 빅데이터 기업인 미국 팰런티어 테크놀로지스와 공동 개발해 오픈한 빅데이터 협업 플랫폼이다. 부문별로 흩어져 있는 사내 데이터를 통합, 한 번에 빠르게 분석하고 공유할 수 있는 것이 특징이다.

현대두산인프라코어는 DI 360으로 분석된 데이터를 생산성 향상, 재고 관리 시스템 구축, 신제품 개발 등에 활용했다.

각 지역별 장비 데이터를 분석한 결과 국내 고객은 연비를, 북미 고객은 엔진 스피드를, 유럽 고객은 엔진 출력을 중요하게 고려하는 것으로 나타났다.

대부분 국내 고객은 연비를 고려해 엔진 출력을 '표준'에 놓고 작업하지만, 북미 고객은 엔진 출력과 스피드를 높여 작업하는 것으로 나타났다. 유럽 고객은 북미 고객과 특성이 유사했지만, 빠른 작업을 위해 높은 엔진 스피드까지 설정하지는 않았다.

현대두산인프라코어는 유럽지역에 판매한 21t 휠굴착기의 절반 가량이 프랑스 동북부 지역 사탕무 작업장에서 구동되고 있는데 최고 출력 모드 사용 비율이 50%에 육박한 것으로 확인됐다고 전했다.

이에 상반기 중 유럽 시장에 출시될 예정인 21t 휠굴착기 모델은 최고 출력 모드 성능 개선에 초점을 맞춰 개발됐다.

DI 360은 재고와 품질 관리에도 유용하게 활용됐다. 기존에는 건설장비 부품 수명을 산출할 때 데이터 처리에만 3주가 걸렸지만, DI 360을 활용해 하루 만에 분석이 가능하다.

현대두산인프라코어는 자재 납기 현황도 매일 확인할 수 있어 재고 관리를 통한 생산 효율성을 높일 수 있었다면서 이와 별개로 불량률 등의 정보를 한 화면에서 실시간으로 확인할 수 있는 '부품 품질 인덱스'도 개발했다고 설명했다.

현대두산인프라코어 관계자는 "DI 360을 통해 시장 특성에 맞는 신제품 개발을 추진할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 빅데이터를 활용한 업무 혁신을 통해 선제적으로 시장에 대응하겠다"고 말했다.

