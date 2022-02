안철수, 11시30분 특별기자회견…단일화 언급하나

당초 오전 9시30분 예정이었으나 PCR 검사 때문에 일정 연기

'국민경선 방식' 제안할 것이란 관측 나와

[아시아경제 금보령 기자] 안철수 국민의당 대선후보가 13일 오전 11시30분 유튜브를 통해 특별 기자회견을 연다.

안 후보는 이날 당초 과천 중앙선관위를 방문해 직접 후보등록을 한 뒤 오전 9시30분에 특별 기자회견을 할 계획이었으나, 부인인 김미경 서울대 교수가 오전에 코로나19 확진 판정을 받아 밀접접촉자 PCR 검사를 받아야 하는 관계로 기자회견 일정을 연기했다.

안 후보의 PCR 검사는 이르면 이날 오후에 나올 것으로 보인다. 이에 안 후보는 결과가 나올 때까지 자가격리를 하면서 유튜브를 통해 입장을 발표할 예정이다.

이날 특별 기자회견에서 안 후보가 야권 후보 단일화에 대해 언급할 것으로 예측되는 상황이다. 일각에서는 안 후보가 윤석열 국민의힘 대선후보에게 국민경선 방식에 의한 후보 단일화를 제안할 것이라는 관측이 나오고 있다.

