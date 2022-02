삼성전자, 갤럭시S22 사전판매 14일부터 진행…25일 공식 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 삼성전자가 갤럭시 S 시리즈인 '갤럭시 S22' 사전 판매를 14일부터 21일까지 8일간 진행한다. 국내 공식 출시는 25일이다.

'갤럭시 S22' 시리즈는 총 3종으로, '갤럭시 노트'와 '갤럭시 S' 시리즈를 결합한 프리미엄 스마트폰 '갤럭시 S22 울트라'와 더세련된 '컨투어 컷(Contour-Cut)' 디자인에 각각 6.1형과 6.6형 디스플레이를 탑재한 '갤럭시 S22', '갤럭시 S22+'로 구성됐다.

'갤럭시 S22'와 '갤럭시 S22+'는 팬텀 블랙, 팬텀 화이트, 그린, 핑크 골드의 4가지 색상으로 출시되며, 가격은 각각 99만 9900원, 119만 9000원이다.

'갤럭시 S22 울트라'는 팬텀 블랙, 팬텀 화이트, 그린, 버건디의 4가지 색상으로 출시되며, 가격은 12GB RAM, 256GB 내장 메모리 모델이 145만 2000원, 12GB RAM, 512GB 내장 메모리 모델이 155만1000원이다.

특히, 삼성전자는 홈페이지를 통해 자급제 전용 색상 모델도 14일부터 한정 판매한다.

'갤럭시 S22+'는 그라파이트, 스카이 블루, 크림, 바이올렛 색상, '갤럭시 S22울트라'는 그라파이트, 스카이 블루, 레드 색상으로 만나볼 수 있다. '갤럭시 S22울트라'는 1TB 모델로도 출시되며 가격은 174만9000원이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr