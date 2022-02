공공·민간 콜라보 MICE산업 혁신 플랫폼 구축한다 … 비대면 패러다임 전환

부산시, 국비 37억원 확보 벡스코 등 컨소시엄 구성



공공혁신플랫폼 사업, 기획부터 실증까지 3년 진행

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 민간과 공공 부문이 따로 놀던 전시·관광·컨벤션 산업을 혁신적으로 콜라보하는 비즈니스 플랫폼 구축 사업이 부산에서 진행된다.

부산시는 국가 공모사업인 ‘민간 비즈니스 창출 공공혁신플랫폼 구축사업’에 ‘MICE(마이스) 산업 비즈니스 혁신 플랫폼’이 선정됐다고 13일 밝혔다. 2024년까지 국비 37억원을 확보하게 됐다.

과학기술정보통신부가 주관하고 한국지능정보사회진흥원이 지원하는 ‘민간 비즈니스 창출 공공혁신플랫폼 구축사업’은 그동안 공공정보화사업이 필요로 하는 일회성 용역발주 중심으로 추진됐다.

이런 한계를 극복하기 위해 미흡했던 신산업 창출과 투자를 연계해 공공부문에서 민간 비즈니스 혁신 서비스 창출이 가능하도록 민·관 협업 기반 서비스로 전환하고 있다.

부산시는 K-MICE(케이-마이스) 산업이 코로나19로 직면한 위기를 극복하기 위해 공공과 민간이 보유한 MICE 데이터를 개방하고 공유할 계획이다.

공급과 수요가 매칭 가능한 비즈니스 창출 플랫폼을 조성해 지속가능한 마이스산업 협업 생태계를 구축키로 했다.

올해 플랫폼을 기획하고 내년에는 플랫폼 구축한다. 2024에는 MICE 산업 플랫폼 기반 민간비즈니스 실증까지 완료하는 등 3년간 연차별 전략을 추진한다.

먼저 부산컨벤션산업협회와 부산정보기술협회, 부산정보산업진흥원, 부산관광공사, 벡스코가 주축이 되는 민·관 전문분야 컨소시엄을 구성한다.

이어 ▲메타버스 컨벤션 ▲NFT(대체 불가 토큰) 거래·계약 ▲온·오프라인 하이브리드 행사 개최 ▲융복합 전문인력 육성 등을 위한 ‘MICE(마이스)산업 비즈니스 혁신 플랫폼’을 구축할 계획이다.

이준승 부산시 디지털경제혁신실장은 “민간 비즈니스 창출 공공혁신플랫폼 구축사업으로 공공혁신플랫폼을 공공부문과 민간부문이 협업하는 새로운 MICE 산업의 디지털 전환 모델로 발전시켜 나갈 것”이라고 말했다.

이 실장은 “부산시 MICE 산업의 비대면 전환 패러다임을 이끌어 세계적인 MICE 산업 선도도시로 시장변화를 주도하겠다”고 했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr