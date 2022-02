[아시아경제 박종일 기자] 유동균 마포구청장은 12일 오전 11시 홍제천 내 기름때 제거 작업에 힘쓰는 관계자들을 격려했다.

홍제천 기름때 제거 작업에는 마포구 관계 직원 40명과 서대문구 지원인력 8명이 투입됐다.

한강으로 유입을 막기 위한 흡착붐 6개를 설치, 하천수 오염을 방지하기 위해 흡착포 2000여 장을 투입해 12일 오후 3시까지 기름때 제거작업을 완료할 예정이다.

이번 기름 유입사고는 지난달 11월 서대문구 연가교 인근 우수관로에서 하천에 유입된 것으로 사고발생 즉시 마포구 환경과와 치수과 관계 공무원이 현장으로 달려가 오탁방지막을 설치, 기름때 제거 작업 활동을 지속해 왔다.

