[올림픽] 스피드스케이팅 차민규, 남자 500ｍ 2회 연속 은메달(종합)

[아시아경제 서믿음 기자] 최민규(의정부시청)가 2022 베이징 동계올림픽 스피드스케이팅 남자 500m에서 은메달을 목에 걸었다.

차민규는 12일 중국 베이징 국립 스피드스케이팅 경기장에서 열린 베이징 동계올림픽 스피드스케이팅 남자 500m 경기에서 34초 39를 기록해 2위를 차지했다. 2018년 평창 동계올림픽에 이은 은메달 2연패다.

이 종목 금메달은 34초 32의 올림픽 기록을 세운 가오팅위(중국)에게 돌아갔다. 동메달은 34초 50의 모리시게 와타루(일본)가 가져갔다. 김준호(강원도청)는 34초 54를 기록해 6위로 대회를 마쳤다.

아웃 코스에서 시작한 차민규는 이날 초반 100m를 9초 64에 끊었다. 이때까지 달린 선수 가운데 가오팅위의 9초 42 다음으로 빠른 기록이었다.

마레크 카니아(폴란드)와 함께 달린 차민규는 이후 남은 400m 구간을 24초 75에 마쳐 500m 합계 34초 39를 기록했다.

자신의 개인 기록 34초 03에는 다소 미치지 못했지만 올림픽 2개 대회 은메달의 값진 성과를 냈다.

차민규는 2021~2022시즌 네 차례 월드컵에서 한 번도 5위 안에 들지 못하는 등 다소 부진한 성적을 냈지만 올림픽 2연패의 쾌거를 이뤄냈다.

그는 2018년 평창에서도 아무도 예상하지 못한 은메달로 빙상계를 깜짝 놀라게 했다. 당시 1위 선수와 차이는 겨우 0.01초 차이였다. 이번에도 1위 가오팅위와 격차는 0.07초에 불과했다.

계속 2위를 유지한 가운데 차민규의 메달 획득의 고비는 마지막으로 뛴 우승 후보 로랑 뒤브뢰이(캐나다)와 신하마 다쓰야(일본) 조였다. 이 둘이 차민규보다 좋은 성적을 내면 차민규는 4위까지 내려갈 수 있었다.

그러나 한 차례 부정 출발이 나오면서 둘의 스타트 속도가 다소 느렸고, 이들은 뒤브뢰이가 4위, 신하마는 20위에 해당하는 성적에 그쳐 차민규의 은메달이 확정됐다.

이날 경기까지 한국은 금메달 1개와 은메달 2개, 동메달 1개를 기록하게 됐다.

스피드스케이팅에서는 8일 남자 1500m 김민석(성남시청)의 동메달 이후 나온 두 번째 메달이다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr