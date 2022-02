14일부터 고위험군 노바백스 백신 접종…일반인도 잔여백신 예약

초기접종자 1만명, 7일간 매일 건강 모니터링

사전예약은 21일부터…3월7일부터 접종가능

교차접종·3차접종은 의사 판단 필요

[아시아경제 기하영 기자]오는 14일부터 18세 이상 성인 중 코로나19 백신 미접종자와 중증·사망 위험이 높은 고위험군을 대상으로 노바백스 백신 접종이 시작된다. 노바백스 백신은 B형간염이나 인플루엔자 백신과 같은 유전자 재조합 방식으로 개발된 최초의 코로나19 백신이다. 이 때문에 정부는 화이자·모더나 백신 등의 이상반응을 이유로 접종을 하지 않았던 미접종자들의 접종이 늘어날 것으로 기대하고 있다.

13일 방역당국에 따르면, 내일부터(14일) 중증·사망 위험이 높은 입원환자, 재가노인·중증장애인 등 고위험군을 대상으로 노바백스 백신의 병원, 시설 내 자체접종과 방문접종이 진행된다.

일반국민 중 그간 코로나19 백신 접종을 받지 않았던 18세 이상 성인도 이날부터 카카오톡·네이버에서 잔여백신 예약이나 의료기관 예비명단을 이용해 전국 보건소와 위탁의료기관에서 당일접종을 받을 수 있다.

사전예약은 오는 21일부터 백신 접종 사전예약 누리집을 통해 가능하다. 접종일은 3월 7일 이후로 선택할 수 있다.

임숙영 중앙방역대책본부(방대본) 상황총괄단장은 "노바백스 백신 접종 이후 이상반응을 조기 파악하기 위해 문자메시지 발송을 통한 이상반응 모니터링을 실시한다"며 "특히 초기접종자 1만명에 대해 접종일부터 7일간 매일 문자메시지를 발송해 건강 상태를 모니터링하겠다"고 말했다.

3차접종· 교차접종은 의사 판단 필요

3차 접종에도 노바백스 백신이 활용된다. 기본원칙은 기초접종(1차·2차)을 노바백스 백신으로 실시한 경우 3차도 노바백스 백신을 접종하는 방식이다. 사전예약을 통한 접종, 당일접종이 모두 가능하며 접종간격은 2차 접종 완료 3개월 이후다.

다만 노바백스 백신으로 기초접종을 받은 사람이 mRNA(메신저리보핵산) 백신으로 3차접종을 희망하는 경우, 특별한 사유가 없더라도 접종 가능하다. 이 경우 당일접종으로만 접종받을 수 있으며, 사전예약은 불가능하다.

기존에 아스트라제네카(AZ)·화이자·모더나·얀센 백신으로 기본 접종을 마쳤지만, 타 백신에 대한 접종 금기·연기 사유가 있을 때에도 노바백스 백신으로 3차 접종을 받을 수 있다. 이때는 의사의 판단이 필요하다. 대상자는 의료기관의 예비명단에 이름을 올려 당일 예약을 마치면 접종받을 수 있다.

권근용 코로나19 예방접종대응추진단 예방접종관리팀장은 "노바백스 외 백신으로 1·2차 접종을 받은 후에 아나필락시스나 혈소판 감소성 혈전증, 모세혈관 누출 증후군 등의 중대한 이상반응이 나타났을 때는 (동일 백신) 접종 금기 대상"이라며 "심근염·심낭염 등으로 접종이 연기된 경우에도 예진 의사의 소견에 따라 노바백스 백신으로 3차 접종을 받을 수 있다"고 설명했다.

노바백스 백신, 감염예방 효과 90%, 중증·사망 예방효과 100%

노바백스 백신은 국내에서 아스트라제네카, 화이자, 얀센, 모더나에 이어 다섯 번째로 허가받은 코로나19 백신이다. 코로나19 백신 중에는 처음으로 B형간염이나 인플루엔자 백신과 같은 유전자 재조합 방식으로 개발됐다.

영국과 미국에서 진행된 3상 임상시험에 따르면 2차 접종까지 마친 경우에는 약 90% 수준의 감염 예방효과가 있었다. 중증·사망 예방효과는 100%에 달했다. 접종 후 이상반응은 대부분 경증에서 중간으로 1∼3일 내 사라졌으며, 중대한 이상반응은 위약 접종군과 유사한 1% 이하 수준으로 나타났다.

오미크론 변이에 대한 예방효과에 대해 권 팀장은 "3차 접종 후 오미크론 변이 바이러스에 대한 면역원성 분석 결과에 따르면 접종 전과 비교해 접종 28일 후 항체가가 약 74배 증가했다고 보고됐다"고 설명했다.

다만 감염 자체를 온전히 예방하는 것은 어려울 것으로 보인다. 박영준 방대본 역학조사팀장은 "100% 효과가 있는 치료제나 백신은 존재하지 않는다"며 "어느 정도 효과가 있는지, 시간이 지남에 따라서 어떠한 변화가 있는지 지속적으로 모니터링이 필요하다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr