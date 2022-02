文 "강력한 분노" 尹 '적폐수사' 대선 정국 與·野 '강대강' 대치 [한승곤의 정치수첩]

문 대통령 이례적 분노 표출

이재명 "정치보복 의사 더 다지고 있는 것 같아 참으로 개탄"

이해찬 "문재인정부에 적폐가 있을 수 있다는 말이냐" 직격

[아시아경제 한승곤 기자] "집권하면 전 정권의 적폐를 수사하겠다."

윤석열 국민의힘 후보가 최근 한 매체와 인터뷰에서 밝힌 이 발언으로 대선 정국이 요동치고 있다. 문재인 대통령은 이례적으로 윤 후보를 겨냥해 '강력한 분노를 표한다'며 강도 높게 비판했다.

이재명 대선 후보 역시 윤 후보를 비판하며 사과를 촉구하고 나섰다. 여기에 이해찬 전 민주당 대표 역시 윤 후보를 두고 정치 보복을 선언했다고 규정하며 거듭 비난의 목소리를 내고 있다. 여야 지지자들 사이에서도 원색적 주장이 오가는 등 난타전이 일어나면서 한달도 남지 않은 대선 정국이 강대강 대치로 흐르고 있다.

문 대통령은 10일 윤 후보를 향해 "강력한 분노를 표하며 사과를 요구한다"고 밝혔다. 전날(9일) 윤 후보가 집권 시 '현 정권 적폐수사'를 예고한 발언이 공개되자 청와대가 "매우 부적절하고 불쾌하다"는 입장을 밝힌 데 이어 문 대통령이 이례적으로 직접 윤 후보를 향해 분노를 드러낸 것이다.

문 대통령은 이날 오전 청와대 참모회의에서 "(윤 후보가) 중앙지검장, 검찰총장 재직 때는 이 정부의 적폐를 있는데도 못 본 척했다는 말인가. 아니면 없는 적폐를 기획사정으로 만들어내겠다는 것인가. 대답해야 한다"고 했다. 이어 "현 정부를 근거 없이 적폐수사의 대상, 불법으로 몬 것에 대해 강력한 분노를 표하며 사과를 요구한다"고 말했다고 박수현 대통령국민소통수석비서관이 긴급 브리핑을 통해 전했다.

문 대통령의 격노와 같이 민주당도 분노를 표출하고 있다. 이해찬 전 민주당 대표는 윤 후보의 인터뷰가 보도된 9일 그의 발언을 강하게 성토했다.

이 전 대표는 '이재명플러스' 애플리케이션에 올린 '윤석열 후보는 또 누구를 모해하고 악어의 눈물을 흘리려 하느냐'는 제목의 글에서 "오늘 윤 후보는 문재인정부에 정치 보복을 선언했다. 문재인정부의 적폐를 청산한다고 한다"며 "기가 막힌다. 어찌 5년도 채 안 되는 시간 동안 검찰과 감사원, 보수언론에 시달리고 K-방역과 G10(주요 10개국) 국가를 향해 여념 없이 달려온 문재인정부에 적폐가 있을 수 있다는 말이냐"고 반문했다.

또 박범계 법무부 장관도 강한 유감을 표했다. 박 장관은 11일 출근길 기자들과 만나 "윤 후보가 현 정부의 적폐를 수사하겠다고 했는데 앞서 검찰총장을 하신 분이기 때문에 걱정이 많이 있다"며 "대단히 유감스럽다"고 지적했다.

이어 이재명 대선 후보 역시 12일 페이스북을 통해 윤 후보를 직격했다. 이 후보는 '윤석열 후보님은 정치보복으로 내일을 바꿀 셈입니까?'라는 제목의 글에서 "윤석열 후보께서 지금도 정치보복에 대한 사과를 하지 않고 있다"며 "오히려 정치보복 의사를 더 다지고 있는 것 같아 참으로 개탄스럽다"고 비난했다.

이 후보는 "윤 후보님께서는 '내일을 바꾸는 대통령'이 되시겠다고 했다"며 "정치보복으로 내일을 바꿀 수 없다. 그냥 얼버무리며 넘어가지 마시고 정치보복 발언 반성하고 사과하십시오"라고 했다. 그러면서 이 후보는 "그리고 분명히 말씀드린다"며 "저는 정치보복 하지 않겠다. 아니 그런 것 할 여유 없다"고도 강조했다.

이어 "지금은 위기다. 당장 내일 먹고 살 일이 막막하다. 위기를 타개해 나가는데 인재 정책 등 국가역량을 총결집해도 모자랄 판

이다. 지금 필요한 것은 통합, 화해이지 보복, 분열이 아님을 명심해주시면 좋겠다"고 했다.

여당의 지속적인 윤 후보 발언에 대한 사과 요청이 이어지자 이준석 국민의힘 대표는 강한 불쾌감을 드러냈다. 그는 이해찬 전 민주당 대표의 강함 유감 발언 이후 11일 자신의 페이스북에 올린 글에서 윤 후보 발언에 대한 여권의 사과 요구에 "본인들이 급발진 해놓고 야권 후보한테 '사과해줘'라고 매달리는 이유가 뭔가"라고 지적했다.

정치권에서 윤 후보 발언을 두고 격론이 일어나면서 지지자들 사이에서도 공방이 오가고 있다. 자신을 국민의힘 지지자라고 밝힌 40대 직장인은 "민주당 입장을 보면 마치 건드리면 안되는 것을 건드린 것 처럼 말하고 있다"면서 "적폐가 아니라 문제가 있으면 당연히 수사를 하는 것 아니겠나"라고 목소리를 높였다.

민주당 지지자들 사이에서는 윤 후보를 두고 '표적수사','검찰공화국' 등 수위 높은 표현을 써가며 거친 비난이 나왔다. 30대 회사원 박모씨는 "노무현 전 대통령 서거 당시 검찰이 벌인 짓을 기억하고 있다"면서 "조국 수사 역시 마찬가지다"라고 비판했다. 이어 "정권이 교체되면 조국 수사를 방불케 하듯 문재인 정부를 수사하겠다는 것 아니냐"라고 비난했다.

관련해 문 대통령의 이른바 '강력한 분노' 발언은 그 공개 시점과 관련해 지지자들을 결집하는 효과가 있을 수 있다는 견해도 있다. 보수 진영의 대표적인 원로 책사로 꼽히는 윤여준 전 환경부장관은 11일 KBS 라디오 인터뷰에서 "윤 후보도 원론적인 얘기를 한 거라고 했더라. 그런데 원론적인 얘기를 왜 그 타이밍에 하느냐"고 지적했다.

이어 "민주당 상당수의 당원들이 이재명 더불어민주당 대선 후보에 대해서 적극적이지 않다는 얘기가 많이 들렸는데 선거 기간이 가까워지면 자연히 이제 결속이 생기는 것을 상당히 촉진시켜주는 역할을 한 거 아니냐"라고 했다.

다만 문 대통령이 윤 후보 발언에 직접 사과를 요구한 데 대해서 "사람이니까 분노할 수 있다. 더구나 자기가 임명했던 검찰총장인데 그런 소리를 하니까 분노하는 건 이해한다"라면서도 "그렇다고 또 정색을 하고 전면에 나서는 것은 적절치 않다"라고 평가했다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr