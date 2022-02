머스크 "화성 우주선 발사비 3년내 1000만달러 아래로"

[아시아경제 박지환 기자] 미국 우주탐사 기업 스페이스X 최고경영자(CEO) 일론 머스크가 화성 탐사용 우주선 발사 비용을 3년내 1000만달러(약 120억원) 아래로 절감하겠다는 목표를 밝혔다.

11일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)과 비즈니스 인사이더 등에 따르면 머스크는 전날 텍사스주 보카치카 발사장에서 화성 탐사용 우주선인 스타십 발사 계획과 관련 브리핑을 열고 이같이 말했다.

머스크는 "2∼3년 내 스타십 발사 비용이 1000만 달러 미만으로 낮아질 것으로 확신한다"며 "앞으로 발사 비용은 수백만 달러 수준까지 낮아질 수 있고, 이것은 우주 탐사 기준에서 봤을 때 말도 안 되는 낮은 비용"이라고 강조했다.

스페이스X는 미국연방항공국(FAA) 허가를 받아 재활용 우주선인 스타십을 연내 지구 궤도에 올리는 시험 비행을 준비하고 있다. 스타십은 스페이스X가 개발한 로켓 중 가장 크고 강력한 슈퍼헤비 부스터에 탑재돼 발사될 예정이다.

현재 미국 항공우주국(NASA)은 현재 달 탐사용 유인 우주선으로 스타십을 선정했다. 스페이스X는 2050년까지 화성에 스타십을 보낼 계획을 가지고 있다.

