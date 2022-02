백악관 "우크라 내 미국인 48시간 이내 대피하라"

[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 미국 백악관은 11일(현지시간) 우크라이나에 있는 미국인들에게 늦어도 48시간 이내에 대피할 것을 촉구했다.

제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관은 이날 브리핑에서 러시아의 우크라이나 침공이 언제든지 일어날 수 있다고 경고하면서 이같이 밝혔다.

그는 "(블라디미르 푸틴 러시아 대통령이) 최종 결정을 내린 것은 아닌 것으로 본다"면서도 "러시아가 침공 시 공습으로 시작할 가능성이 있다"고 언급했다. 이어 러시아의 우크라이나 침공 시 경제적 제재와 함께 북대서양조약기구(NATO·나토) 군의 대응 등 단호한 행보에 나설 것이라고 덧붙였다.

조 바이든 대통령은 이와 관련 푸틴 러시아 대통령과 전화 통화할 것으로 예상되고 있다. 바이든 대통령은 전날 방영된 NBC 인터뷰에서 우크라이나 내에 있는 미국인들에게 당장 떠날 것을 권고했다. 또한 이날 폴란드에 미군 3000명 추가 배치도 지시했다.

