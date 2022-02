백악관 "9·11 테러 희생자 유족, 아프간 美자산 절반 받는다"

[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 미국에서 발생한 9·11 테러 희생자 유족들이 아프가니스탄 정부 자산의 절반가량을 배상금으로 받게 된다. 나머지 절반은 아프간 주민을 위한 인도적 지원 기금으로 사용된다.

11일(현지시간) 백악관에 따르면 조 바이든 대통령이 이 같은 내용의 행정명령에 서명했다. 뉴욕 연방준비은행에 예치된 아프간 정부의 자산은 70억달러다. 지난 8월 탈레반이 아프가니스탄을 장악한 이후 아프간에 대한 국제 자금 지원이 중단됐고 미국 내 자산도 동결된 상태다.

미 정부는 이 자산을 압류해 절반은 아프간 주민에 대한 인도적 지원 기금을 마련하고 나머지 절반은 법원이 9·11 테러 희생자 유족들에게 배상금으로 지급하도록 제3자 신탁기금을 조성하기로 했다. 앞서 희생자 유족들은 테러 직후 탈레반, 알카에다, 이란 등에 집단 소송을 냈고 미 법원도 이들의 손을 들었지만, 배상금을 받지 못했었다.

백악관은 성명을 통해 "이번 행정명령은 해당 자금이 아프간 국민들에게 전달될 수 있는 길을 만드는 동시, 탈레반 등의 손에 들어가지 않도록 하기 위한 것"이라고 밝혔다.

