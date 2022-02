[아시아경제 배경환 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 문재인 정부의 코로나 방역 시스템에 대해 "나름 노력했다"고 평가했다.

이 후보는 11일 한국기자협회 주최로 열린 '2차 TV토론'에서 현 정부 방역 시스템에 대한 평가를 묻는 안철수 국민의당 후보의 질문에 "나름 노력했다"며 "다만 원천봉쇄보다는 유연하게 풀어야하는데 속도가 느린 게 문제"라고 지적했다.

